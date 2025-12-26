عربي
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا- عاجل
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا، والمعلومات الأولية تشير إلى أن "انتحاريا قام بتفجير نفسه... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T10:16+0000
2025-12-26T10:27+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101686/72/1016867279_0:0:1144:643_1920x0_80_0_0_5458005f86518537e86037ccf79d7d01.jpg
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي ضرب مسجد "الامام علي" بحي وادي الذهب بمدينة حمص وسط سوريا أثناء أداء صلاة الجمعة ".وأشارت وكالة "سانا" السورية للأنباء إلى معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في المسجد.وبحسب المعلومات الأولية فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الجامع"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار.وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لنقل المصابين إلى المشافي القريبة حيث قامت الجهات الأمنية بضرب طوق أمني حول المكان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101686/72/1016867279_132:0:989:643_1920x0_80_0_0_0e73f3ad25839fbaaf2eee35a9bb0a9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا- عاجل

10:16 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 26.12.2025)
© Sputnikانفجار في حلب
انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا، والمعلومات الأولية تشير إلى أن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الجامع".
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي ضرب مسجد "الامام علي" بحي وادي الذهب بمدينة حمص وسط سوريا أثناء أداء صلاة الجمعة ".
وأشارت وكالة "سانا" السورية للأنباء إلى معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في المسجد.
وبحسب المعلومات الأولية فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الجامع"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار.
وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لنقل المصابين إلى المشافي القريبة حيث قامت الجهات الأمنية بضرب طوق أمني حول المكان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала