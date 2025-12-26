https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا- عاجل
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي ضرب مسجد "الامام علي" بحي وادي الذهب بمدينة حمص وسط سوريا أثناء أداء صلاة الجمعة ".وأشارت وكالة "سانا" السورية للأنباء إلى معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في المسجد.وبحسب المعلومات الأولية فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الجامع"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار.وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لنقل المصابين إلى المشافي القريبة حيث قامت الجهات الأمنية بضرب طوق أمني حول المكان
10:16 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 26.12.2025)
