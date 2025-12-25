عربي
انفجارات عنيفة تهز محافظة السويداء جنوبي سوريا
انفجارات عنيفة تهز محافظة السويداء جنوبي سوريا
هزت سلسلة انفجارات عنيفة، مساء اليوم الخميس، محيط محافظة السويداء من الجهة الجنوبية الغربية، وسط معلومات محلية تشير إلى أنها ناجمة عن غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأردني استهدفت مواقع يشتبه بنشاط شبكات تهريب مخدرات قرب الحدود الأردنية.
وقالت مصادر محلية من داخل السويداء لـ"سبوتنيك"، إن الانفجارات ناجمة عن سلسلة من الغارات الجوية نفذها الطيران الحربي التابع لسلاح الجو الأردني استهدفت مزارع بمحيط قرى شعاب ملح الكفر العانات حيث تنشط شبكات لتهريب المخدرات باتجاه الحدود مع الأردن.

وتابعت المصادر أن طائرات استطلاع كانت قد حلقت في سماء الريف الجنوبي الغربي للمحافظة قبيل الغارات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو الأردني حيث لم ترد حتى اللحظة اي أنباء عن نتائج الغارت الجوية حيث ما تزال تسمع أصوات الطائرات الحربية الأردنية في الأجواء.

الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الجيش الأردني يعلن تحييد تجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية
أمس, 20:26 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الأربعاء، تحييد تجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية للمملكة مع سوريا، في عملية استهدفت مصانع ومعامل تستخدمها جماعات التهريب كنقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية، استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شركاء إقليميين.

وجاء في بيان الجيش الأردني: "القوات المسلحة الأردنية تحيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة".

وأضاف البيان أن الجيش استهدف "مصانع ومعامل تستخدمها جماعات التهريب كنقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية"، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.
