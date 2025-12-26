https://sarabic.ae/20251226/الإخبارية-السورية-إصابات-جراء-استهداف-دورية-لعناصر-الضابطة-الجمركية-من-قبل-مجهولين--1108608211.html
الإخبارية السورية: إصابات جراء استهداف دورية لعناصر الضابطة الجمركية من قبل مجهولين
أعلنت قناة "الإخبارية" السورية عن وقوع اصابات جراء استهداف دورية لعناصر الضابطة الجمركية من قبل مجهولين على طريق حلب الرقة. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
16:17 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 16:18 GMT 26.12.2025)
أعلنت قناة "الإخبارية" السورية عن وقوع اصابات جراء استهداف دورية لعناصر الضابطة الجمركية من قبل مجهولين على طريق حلب الرقة.