https://sarabic.ae/20260108/قسد-تعلن-تدمير-دبابة-و5-آليات-عسكرية-تابعة-للحكومة-السورية-1109029199.html
"قسد" تعلن تدمير دبابة و5 آليات عسكرية تابعة للحكومة السورية
"قسد" تعلن تدمير دبابة و5 آليات عسكرية تابعة للحكومة السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، عن "تدمير 7 طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات الحكومية السورية"، كما زعمت أنها كبّدت القوات الحكومية خسائر... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T14:44+0000
2026-01-08T14:44+0000
2026-01-08T14:44+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
قسد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109029691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f97e5a215725bcd0e4af030d48f50ac.jpg
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد "، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، إن "قوات "قسد" تمكّنت من صد هجوم واسع النطاق شنّته القوات الحكومية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب"، مشيرًا إلى أن مقاتليها "دمروا دبابة و5 آليات عسكرية".ولفت البيان إلى أن "قوات "قسد" أجبرت القوات الحكومية على التراجع واللجوء إلى تنفيذ عمليات قصف ضد المنطقة".وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد"، "استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء"، بينما أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يقصف-مواقع-قسد-والأخيرة-تصفه-بـالعدوان-1109024287.html
https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يفرض-حظر-تجول-ويبدأ-عمليات-ضد-مواقع-قسد-في-أحياء-حلب-الشمالية-1109013209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109029691_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6dcaf3e7039f497c6bad9fb7e3b145ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قسد, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قسد, الأخبار
"قسد" تعلن تدمير دبابة و5 آليات عسكرية تابعة للحكومة السورية
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، عن "تدمير 7 طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات الحكومية السورية"، كما زعمت أنها كبّدت القوات الحكومية خسائر بشرية تقدّر بعشرات القتلى، خلال معارك بين الطرفين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي سوريا.
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد "، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، إن "قوات "قسد" تمكّنت من صد هجوم واسع النطاق شنّته القوات الحكومية
على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب"، مشيرًا إلى أن مقاتليها "دمروا دبابة و5 آليات عسكرية".
ولفت البيان إلى أن "قوات "قسد" أجبرت القوات الحكومية على التراجع واللجوء إلى تنفيذ عمليات قصف
ضد المنطقة".
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله اليوم الخميس، إن "الجيش العربي السوري بدأ قصفًا مركزًا باتجاه مواقع تنظيم "قسد" داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".
ونقلت عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية،
قولها إن "المناطق المستهدفة تم تحويلها بواسطة تنظيم "قسد" لمقرات ومرابض عسكرية ومنطلق للقيام بعملياته ضد أحياء وأهالي مدينة حلب".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد"، "استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء"، بينما أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.