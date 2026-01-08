عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
"قسد" تعلن تدمير دبابة و5 آليات عسكرية تابعة للحكومة السورية
"قسد" تعلن تدمير دبابة و5 آليات عسكرية تابعة للحكومة السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، عن "تدمير 7 طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات الحكومية السورية"، كما زعمت أنها كبّدت القوات الحكومية خسائر... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T14:44+0000
2026-01-08T14:44+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
قسد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109029691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f97e5a215725bcd0e4af030d48f50ac.jpg
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد "، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، إن "قوات "قسد" تمكّنت من صد هجوم واسع النطاق شنّته القوات الحكومية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب"، مشيرًا إلى أن مقاتليها "دمروا دبابة و5 آليات عسكرية".ولفت البيان إلى أن "قوات "قسد" أجبرت القوات الحكومية على التراجع واللجوء إلى تنفيذ عمليات قصف ضد المنطقة".وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد"، "استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء"، بينما أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، عن "تدمير 7 طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات الحكومية السورية"، كما زعمت أنها كبّدت القوات الحكومية خسائر بشرية تقدّر بعشرات القتلى، خلال معارك بين الطرفين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي سوريا.
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد "، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، إن "قوات "قسد" تمكّنت من صد هجوم واسع النطاق شنّته القوات الحكومية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب"، مشيرًا إلى أن مقاتليها "دمروا دبابة و5 آليات عسكرية".
اشتباكات حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الجيش السوري يقصف مواقع "قسد".. والأخيرة تصفه بـ"العدوان"
12:28 GMT
ولفت البيان إلى أن "قوات "قسد" أجبرت القوات الحكومية على التراجع واللجوء إلى تنفيذ عمليات قصف ضد المنطقة".
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله اليوم الخميس، إن "الجيش العربي السوري بدأ قصفًا مركزًا باتجاه مواقع تنظيم "قسد" داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".
سيارات تابعة لقسد تنسحب من حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الجيش السوري يفرض حظر تجول ويعلن بدء عمليات عسكرية ضد مواقع "قسد"
08:46 GMT
ونقلت عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، قولها إن "المناطق المستهدفة تم تحويلها بواسطة تنظيم "قسد" لمقرات ومرابض عسكرية ومنطلق للقيام بعملياته ضد أحياء وأهالي مدينة حلب".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد"، "استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء"، بينما أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.
