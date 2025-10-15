عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يؤكد تفويض الاستخبارات الأمريكية لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا
ترامب يؤكد تفويض الاستخبارات الأمريكية لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) عمليات سرية داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
ترامب يؤكد تفويض الاستخبارات الأمريكية لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا

22:10 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) عمليات سرية داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.
وقال ترامب، خلال حديثه في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة "تبحث في خيارات على الأرض" مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب: القوات الأمريكية استهدفت قاربا كان ينقل مخدرات بالقرب من سواحل فنزويلا
أمس, 18:27 GMT
وأضاف أن الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – الذي لا تعترف به واشنطن وعدة دول أخرى كزعيم شرعي لفنزويلا – جزء من سياسة واشنطن في "مواجهة النظام غير الشرعي في كراكاس".
وفي تصريحاته للصحفيين إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل والمدعية العامة بام بوندي، أوضح ترامب أن قراره جاء "لسببين رئيسيين": "أولاً، لأنهم أفرغوا سجونهم في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفًا: "والأمر الآخر هو المخدرات، إذ تأتي كميات كبيرة من فنزويلا عبر البحر، وسنعمل على وقفها برًا أيضًا."
ورفض الرئيس الأمريكي الرد على سؤال حول ما إذا كان التفويض الممنوح للوكالة يسمح لها "بإزاحة" مادورو، الذي رصدت واشنطن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل اعتقاله، قائلاً: "سيكون من السخيف أن أجيب على هذا السؤال".
وذكرت تقارير أن القوات الأمريكية نفذت في الأسابيع الأخيرة ما لا يقل عن خمس ضربات ضد قوارب يُشتبه في حملها مخدرات في منطقة الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.
وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن تفويض ترامب يتيح لـ"سي آي إيه" تنفيذ عمليات داخل فنزويلا بشكل منفرد أو ضمن نشاط عسكري أمريكي أوسع. ولم يتضح ما إذا كانت الوكالة قد بدأت فعلاً تلك العمليات أم أنها لا تزال في مرحلة الإعداد.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتفقد استعدادات الجيش الفنزويلي، 27 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: إذا قررت أمريكا مهاجمتنا فسندافع عن أنفسنا
10 أكتوبر, 22:51 GMT
وفي المقابل، ردت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، عبر التلفزيون بالقول إن "أي معتدٍ يجب ألا يجرؤ، لأن هنا شعب بوليفار وشعب أسلافنا الذين سيرفعون سيوفهم دفاعًا عن الوطن في أي ظرف".
وكانت أحدث الضربات الأمريكية قد استهدفت، الثلاثاء الماضي، قاربًا بالقرب من سواحل فنزويلا وأدت إلى مقتل ستة أشخاص. وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن القارب كان يهرّب المخدرات ويرتبط بشبكات إرهابية".
ويُعد هذا التصعيد جزءًا من حملة عسكرية أوسع تمارس بها واشنطن ضغوطًا على حكومة مادورو، وتشمل نشر أصول جوية وبحرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى نحو 4 آلاف جندي أمريكي.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن إدارة ترامب أبلغت المشرعين بأنها تعتبر نفسها في "نزاع مسلح غير دولي" مع منظمات تهريب المخدرات.
وكانت واشنطن قد اتهمت مادورو سابقًا بالضلوع في شبكة تهريب تعرف باسم "كارتيل الشمس"، تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين كبارًا في فنزويلا، وهو ما نفاه الرئيس الفنزويلي مرارًا، معتبرًا أن "الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة البلاد".
