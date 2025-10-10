ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: إذا قررت أمريكا مهاجمتنا سندافع عن أنفسنا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: إذا قررت أمريكا مهاجمتنا سندافع عن أنفسنا
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: إذا قررت أمريكا مهاجمتنا سندافع عن أنفسنا
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، بأن فنزويلا ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لعدوان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
العالم
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال صموئيل مونكاد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، "إذا هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا وشعبها، وإذا انتهكت أراضينا، فسيكون لدينا واجب مقدس للدفاع عن ما هو ملكنا ".كما أشار في معرض حديثه على الضربات الأمريكية بالقرب من سواحل فنزويلا ، قائلا : لو لم يكن لدينا نفط لما كان هناك "تهديد عسكري وشيك".واعتبر الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، الضربات الأميركية على السفن قبالة سواحل بلاده، بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وليست دفاعًا عن النفس.ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بزعم مكافحة عصابات المخدرات، وهو ما اعتبرته كاراكاس تهديدا مباشرا لها، وزاد من حدة التوتر بين البلدين.
22:51 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 22:52 GMT 10.10.2025)
© Photo / Twitter, Nicolas Maduroالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتفقد استعدادات الجيش الفنزويلي، 27 يناير/ كانون الثاني 2019
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتفقد استعدادات الجيش الفنزويلي، 27 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Photo / Twitter, Nicolas Maduro
تابعنا عبر
صرح الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، بأن فنزويلا ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لعدوان.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال صموئيل مونكاد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، "إذا هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا وشعبها، وإذا انتهكت أراضينا، فسيكون لدينا واجب مقدس للدفاع عن ما هو ملكنا ".
وقال صموئيل، "هذه محاولة لتنفيذ عملية فشلت بالفعل، وهي الإطاحة بالرئيس الشرعي والدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، من أجل تثبيت نظام دمية وتحويل بلادنا إلى مستعمرة ".
كما أشار في معرض حديثه على الضربات الأمريكية بالقرب من سواحل فنزويلا ، قائلا : لو لم يكن لدينا نفط لما كان هناك "تهديد عسكري وشيك".
واعتبر الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، الضربات الأميركية على السفن قبالة سواحل بلاده، بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وليست دفاعًا عن النفس.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا
01:56 GMT
ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بزعم مكافحة عصابات المخدرات، وهو ما اعتبرته كاراكاس تهديدا مباشرا لها، وزاد من حدة التوتر بين البلدين.
