ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: إذا قررت أمريكا مهاجمتنا سندافع عن أنفسنا
صرح الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، بأن فنزويلا ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لعدوان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T22:51+0000
2025-10-10T22:51+0000
2025-10-10T22:52+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
العالم
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال صموئيل مونكاد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، "إذا هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا وشعبها، وإذا انتهكت أراضينا، فسيكون لدينا واجب مقدس للدفاع عن ما هو ملكنا ".كما أشار في معرض حديثه على الضربات الأمريكية بالقرب من سواحل فنزويلا ، قائلا : لو لم يكن لدينا نفط لما كان هناك "تهديد عسكري وشيك".واعتبر الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، الضربات الأميركية على السفن قبالة سواحل بلاده، بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وليست دفاعًا عن النفس.ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بزعم مكافحة عصابات المخدرات، وهو ما اعتبرته كاراكاس تهديدا مباشرا لها، وزاد من حدة التوتر بين البلدين.
2025
22:51 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 22:52 GMT 10.10.2025)
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال صموئيل مونكاد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، "إذا هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا وشعبها، وإذا انتهكت أراضينا، فسيكون لدينا واجب مقدس للدفاع عن ما هو ملكنا ".
وقال صموئيل، "هذه محاولة لتنفيذ عملية فشلت بالفعل، وهي الإطاحة بالرئيس الشرعي والدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، من أجل تثبيت نظام دمية وتحويل بلادنا إلى مستعمرة ".
كما أشار في معرض حديثه على الضربات الأمريكية بالقرب من سواحل فنزويلا ، قائلا : لو لم يكن لدينا نفط
لما كان هناك "تهديد عسكري وشيك".
واعتبر الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، الضربات الأميركية على السفن قبالة سواحل بلاده، بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وليست دفاعًا عن النفس.
ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، بزعم مكافحة عصابات المخدرات، وهو ما اعتبرته كاراكاس تهديدا مباشرا لها، وزاد من حدة التوتر بين البلدين.