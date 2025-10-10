https://sarabic.ae/20251010/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-الجمعة-جلسة-لبحث-التوترات-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1105819023.html

مجلس الأمن الدولي يعقد الجمعة جلسة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا

مجلس الأمن الدولي يعقد الجمعة جلسة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا

سبوتنيك عربي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في فنزويلا، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة بعد سلسلة من الحوادث البحرية بين القوات الأمريكية... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T01:56+0000

2025-10-10T01:56+0000

2025-10-10T02:00+0000

رئاسة فنزويلا

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك" إن فنزويلا هي من طلبت عقد الجلسة، مشيرًا إلى أن الطلب حظي بدعم من روسيا والصين.وأوضح المصدر أن الجلسة من المقرر أن تُعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت موسكو).وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من عدة دول اعتبرت هذه التحركات انتهاكًا للسيادة الفنزويلية.وأبلغ ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي".

https://sarabic.ae/20251006/ترامب-أمريكا-قصفت-قاربا-آخر-قبالة-سواحل-فنزويلا-1105662033.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رئاسة فنزويلا, ترامب