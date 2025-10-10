https://sarabic.ae/20251010/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-الجمعة-جلسة-لبحث-التوترات-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1105819023.html
مجلس الأمن الدولي يعقد الجمعة جلسة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا
مجلس الأمن الدولي يعقد الجمعة جلسة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في فنزويلا، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة بعد سلسلة من الحوادث البحرية بين القوات الأمريكية... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T01:56+0000
2025-10-10T01:56+0000
2025-10-10T02:00+0000
رئاسة فنزويلا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك" إن فنزويلا هي من طلبت عقد الجلسة، مشيرًا إلى أن الطلب حظي بدعم من روسيا والصين.وأوضح المصدر أن الجلسة من المقرر أن تُعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت موسكو).وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من عدة دول اعتبرت هذه التحركات انتهاكًا للسيادة الفنزويلية.وأبلغ ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي".
https://sarabic.ae/20251006/ترامب-أمريكا-قصفت-قاربا-آخر-قبالة-سواحل-فنزويلا-1105662033.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, ترامب
مجلس الأمن الدولي يعقد الجمعة جلسة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا
01:56 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 02:00 GMT 10.10.2025)
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في فنزويلا، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة بعد سلسلة من الحوادث البحرية بين القوات الأمريكية والزوارق الفنزويلية قرب السواحل.
وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك
" إن فنزويلا هي من طلبت عقد الجلسة، مشيرًا إلى أن الطلب حظي بدعم من روسيا والصين.
وأوضح المصدر أن الجلسة من المقرر أن تُعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت موسكو).
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من عدة دول اعتبرت هذه التحركات انتهاكًا للسيادة الفنزويلية.
وأبلغ ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.
ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.
وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي".