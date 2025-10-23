https://sarabic.ae/20251023/مادورو-نمتلك-5-آلاف-منظومة-صواريخ-إيغلا--إس-روسية-لتأمين-كامل-فنزويلا-1106299970.html

مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" روسية لتأمين كامل فنزويلا

مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" روسية لتأمين كامل فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن الجيش الفنزويلي يمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ أرض-جو من طراز "إيغلا -إس" الروسية على مواقع رئيسية

وقال مادورو خلال فعالية بثها التلفزيون الرسمي VTV الفنزويلية: "جميع العسكريين في العالم يعرفون قوة منظومة 'إيغلا -إس'. فنزويلا لديها أكثر من 5 آلاف صاروخ على مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام والاستقرار وطمأنينة شعبنا. أكثر من 5 آلاف. من فهم فهم".وأضاف الرئيس الفنزويلي أن "آلاف المشغلين المدربين" يمكنهم احتلال مواقع مناسبة للدفاع الجوي في جميع أنحاء فنزويلا، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لضمان أن تكون البلاد منيعة: "الوطن يجب أن يكون منيعا، لا يتعدى أحد على فنزويلا لأننا نحن لا نتعدى على أحد".يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة بعد استخدام الولايات المتحدة لقواتها العسكرية لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا بزعم تهريب المخدرات، وسط تحذيرات أمريكية محتملة بشن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث، صباح اليوم، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه.وقال هيغسِث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفا: "مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة.

