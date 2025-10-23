مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" روسية لتأمين كامل فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" روسية لتأمين كامل فنزويلا
مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" روسية لتأمين كامل فنزويلا
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن الجيش الفنزويلي يمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ أرض-جو من طراز "إيغلا -إس" الروسية على مواقع رئيسية، مع...
وقال مادورو خلال فعالية بثها التلفزيون الرسمي VTV الفنزويلية: "جميع العسكريين في العالم يعرفون قوة منظومة 'إيغلا -إس'. فنزويلا لديها أكثر من 5 آلاف صاروخ على مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام والاستقرار وطمأنينة شعبنا. أكثر من 5 آلاف. من فهم فهم".وأضاف الرئيس الفنزويلي أن "آلاف المشغلين المدربين" يمكنهم احتلال مواقع مناسبة للدفاع الجوي في جميع أنحاء فنزويلا، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لضمان أن تكون البلاد منيعة: "الوطن يجب أن يكون منيعا، لا يتعدى أحد على فنزويلا لأننا نحن لا نتعدى على أحد".يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة بعد استخدام الولايات المتحدة لقواتها العسكرية لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا بزعم تهريب المخدرات، وسط تحذيرات أمريكية محتملة بشن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث، صباح اليوم، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه.وقال هيغسِث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفا: "مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة.
مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" روسية لتأمين كامل فنزويلا

04:34 GMT 23.10.2025
© AP Photo / Marcelo Garciaالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن الجيش الفنزويلي يمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ أرض-جو من طراز "إيغلا -إس" الروسية على مواقع رئيسية، مع استعداد لنشر المشغلين في جميع أنحاء البلاد لضمان صواريخ دفاع جوي منيعة.
وقال مادورو خلال فعالية بثها التلفزيون الرسمي VTV الفنزويلية: "جميع العسكريين في العالم يعرفون قوة منظومة 'إيغلا -إس'. فنزويلا لديها أكثر من 5 آلاف صاروخ على مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام والاستقرار وطمأنينة شعبنا. أكثر من 5 آلاف. من فهم فهم".
قامت ثماني طائرات مضادة للغواصات تابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ، خلال عملية القيادة والسيطرة المحيط-2024، ببحث جماعي عن غواصات لعدو وهمي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
واشنطن تعلن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
02:55 GMT
وأضاف الرئيس الفنزويلي أن "آلاف المشغلين المدربين" يمكنهم احتلال مواقع مناسبة للدفاع الجوي في جميع أنحاء فنزويلا، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لضمان أن تكون البلاد منيعة: "الوطن يجب أن يكون منيعا، لا يتعدى أحد على فنزويلا لأننا نحن لا نتعدى على أحد".
يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة بعد استخدام الولايات المتحدة لقواتها العسكرية لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا بزعم تهريب المخدرات، وسط تحذيرات أمريكية محتملة بشن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث، صباح اليوم، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه.
وقال هيغسِث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفا: "مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة.
