واشنطن تعلن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"

وقال هيغسِث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفا: "مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربةمن جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس، رئيس كولومبيا جوستافو بيترو بـ"المجنون"، على خلفية التوترات إثر الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل أشخاص على متن زورق يُشتبه في تهريبه للمخدرات.وقال روبيو للصحفيين:وأضاف الوزير، المعروف بمعارضته لليسار في أمريكا اللاتينية: "هذا الرجل مجنون – مجنون! – وليس بخير".ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في المحيط الهادئ خلال يومين، بعد أسابيع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، في إطار عملية بحرية تقول واشنطن إنها تهدف إلى وقف تهريب المخدرات.
02:55 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 03:10 GMT 23.10.2025)
