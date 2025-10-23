عربي
https://sarabic.ae/20251023/واشنطن-تعلن-ضربة-جديدة-في-المحيط-الهادئ-ضد-قارب-لتهريب-المخدرات-1106299419.html
واشنطن تعلن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
واشنطن تعلن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه.
وقال هيغسِث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفا: "مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "سفينة مخدرات" في المحيط الهادئ
أمس, 18:29 GMT
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس، رئيس كولومبيا جوستافو بيترو بـ"المجنون"، على خلفية التوترات إثر الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل أشخاص على متن زورق يُشتبه في تهريبه للمخدرات.
وقال روبيو للصحفيين:
"أعتقد أن السلطات الكولومبية، سواء في الجيش أو الشرطة، ما زالت مؤيدة لأمريكا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون".
وأضاف الوزير، المعروف بمعارضته لليسار في أمريكا اللاتينية: "هذا الرجل مجنون – مجنون! – وليس بخير".
ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في المحيط الهادئ خلال يومين، بعد أسابيع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، في إطار عملية بحرية تقول واشنطن إنها تهدف إلى وقف تهريب المخدرات.
