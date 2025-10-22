https://sarabic.ae/20251022/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-استهداف-سفينة-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1106291967.html
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة على سفينة يشتبه بأنها تابعة لـ"منظمة مصنفة إرهابية وتمارس الاتجار بالمخدرات" شرقي المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين.
وكتب هيغسيث، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وبتوجيه من الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تشغلها منظمة مصنفة إرهابية، وتمارس الاتجار بالمخدرات شرقي المحيط الهادئ".
وأوضح أن "السفينة كانت، بحسب استخباراتنا، متورطة في تهريب المخدرات غير المشروع، وكانت تبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات، وتحمل مخدرات".
وتابع هيغسيث: "كان على متن السفينة إرهابيان مرتبطان بالمخدرات أثناء الضربة التي نفذت في المياه الدولية. قتل الإرهابيان ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى إثر هذه الضربة".
وأضاف هيغسيث: "لن يجد إرهابيو المخدرات، الذين يسعون لجلب السم إلى شواطئنا، ملاذا آمنا في أي مكان في نصف الكرة الأرضية. وكما شن تنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) حربا على وطننا، تشن هذه العصابات حربا على حدودنا وشعبنا. لن يكون هناك ملجأ أو غفران سوى العدالة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز، أن القوات المسلحة البوليفارية مستعدة لدعم كولومبيا في ظل ما وصفه بـ"تزايد الضغوط الأمريكية التي تهدف إلى إهانة وإضعاف هذا البلد تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن "ترامب مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لمحاربة تهريب المخدرات"، ولم تستبعد احتمال "تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا"، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحل البلاد، وهو ما وصفته كاراكاس بـ"الاستفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الطابع غير النووي لمنطقة الكاريبي".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دمرت القوات الأمريكية قوارب عدة قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها "تُستخدم في تهريب المخدرات". وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن "واشنطن تدرس تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات التهريب".
وعلّق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على تدمير أحد القوارب، في 16 سبتمبر الماضي، قائلًا إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا
"، مؤكداً أن القارب كان قارب صيد.