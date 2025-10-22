https://sarabic.ae/20251022/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-استهداف-سفينة-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1106291967.html

وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "سفينة مخدرات" في المحيط الهادئ

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة على سفينة يشتبه بأنها تابعة لـ"منظمة مصنفة إرهابية وتمارس الاتجار... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتب هيغسيث، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وبتوجيه من الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تشغلها منظمة مصنفة إرهابية، وتمارس الاتجار بالمخدرات شرقي المحيط الهادئ".وتابع هيغسيث: "كان على متن السفينة إرهابيان مرتبطان بالمخدرات أثناء الضربة التي نفذت في المياه الدولية. قتل الإرهابيان ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى إثر هذه الضربة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز، أن القوات المسلحة البوليفارية مستعدة لدعم كولومبيا في ظل ما وصفه بـ"تزايد الضغوط الأمريكية التي تهدف إلى إهانة وإضعاف هذا البلد تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات"، على حد قوله.وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن "ترامب مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لمحاربة تهريب المخدرات"، ولم تستبعد احتمال "تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا"، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحل البلاد، وهو ما وصفته كاراكاس بـ"الاستفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الطابع غير النووي لمنطقة الكاريبي".وعلّق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على تدمير أحد القوارب، في 16 سبتمبر الماضي، قائلًا إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا"، مؤكداً أن القارب كان قارب صيد.

