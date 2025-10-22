وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "سفينة مخدرات" في المحيط الهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "سفينة مخدرات" في المحيط الهادئ
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة على سفينة يشتبه بأنها تابعة لـ"منظمة مصنفة إرهابية وتمارس الاتجار... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
وكتب هيغسيث، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وبتوجيه من الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تشغلها منظمة مصنفة إرهابية، وتمارس الاتجار بالمخدرات شرقي المحيط الهادئ".وتابع هيغسيث: "كان على متن السفينة إرهابيان مرتبطان بالمخدرات أثناء الضربة التي نفذت في المياه الدولية. قتل الإرهابيان ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى إثر هذه الضربة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز، أن القوات المسلحة البوليفارية مستعدة لدعم كولومبيا في ظل ما وصفه بـ"تزايد الضغوط الأمريكية التي تهدف إلى إهانة وإضعاف هذا البلد تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات"، على حد قوله.وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن "ترامب مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لمحاربة تهريب المخدرات"، ولم تستبعد احتمال "تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا"، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحل البلاد، وهو ما وصفته كاراكاس بـ"الاستفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الطابع غير النووي لمنطقة الكاريبي".وعلّق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على تدمير أحد القوارب، في 16 سبتمبر الماضي، قائلًا إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا"، مؤكداً أن القارب كان قارب صيد.
18:29 GMT 22.10.2025
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة على سفينة يشتبه بأنها تابعة لـ"منظمة مصنفة إرهابية وتمارس الاتجار بالمخدرات" شرقي المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين.
وكتب هيغسيث، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وبتوجيه من الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تشغلها منظمة مصنفة إرهابية، وتمارس الاتجار بالمخدرات شرقي المحيط الهادئ".

وأوضح أن "السفينة كانت، بحسب استخباراتنا، متورطة في تهريب المخدرات غير المشروع، وكانت تبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات، وتحمل مخدرات".

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة
03:58 GMT
وتابع هيغسيث: "كان على متن السفينة إرهابيان مرتبطان بالمخدرات أثناء الضربة التي نفذت في المياه الدولية. قتل الإرهابيان ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى إثر هذه الضربة".

وأضاف هيغسيث: "لن يجد إرهابيو المخدرات، الذين يسعون لجلب السم إلى شواطئنا، ملاذا آمنا في أي مكان في نصف الكرة الأرضية. وكما شن تنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) حربا على وطننا، تشن هذه العصابات حربا على حدودنا وشعبنا. لن يكون هناك ملجأ أو غفران سوى العدالة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز، أن القوات المسلحة البوليفارية مستعدة لدعم كولومبيا في ظل ما وصفه بـ"تزايد الضغوط الأمريكية التي تهدف إلى إهانة وإضعاف هذا البلد تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
بعد تصعيد خطير.. ترامب يعلن إنهاء جميع أنواع الدعم لكولومبيا
19 أكتوبر, 13:39 GMT
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن "ترامب مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لمحاربة تهريب المخدرات"، ولم تستبعد احتمال "تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا"، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحل البلاد، وهو ما وصفته كاراكاس بـ"الاستفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الطابع غير النووي لمنطقة الكاريبي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دمرت القوات الأمريكية قوارب عدة قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها "تُستخدم في تهريب المخدرات". وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن "واشنطن تدرس تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات التهريب".

وعلّق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، على تدمير أحد القوارب، في 16 سبتمبر الماضي، قائلًا إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا"، مؤكداً أن القارب كان قارب صيد.
