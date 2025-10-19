https://sarabic.ae/20251019/بعد-تصعيد-خطير-ترامب-يعلن-إنهاء-جميع-أنواع-الدعم-لكولومبيا-1106181706.html
بعد تصعيد خطير.. ترامب يعلن إنهاء جميع أنواع الدعم لكولومبيا
بعد تصعيد خطير.. ترامب يعلن إنهاء جميع أنواع الدعم لكولومبيا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف جميع المدفوعات أو الإعانات المقدمة إلى كولومبيا من الولايات المتحدة، متهما بوغوتا بتحفيز إنتاج المخدرات على نطاق واسع. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هو زعيم تجارة المخدرات، ويشجع بنشاط إنتاجها على نطاق واسع، حيث أصبحت أكبر تجارة في كولومبيا، وبالطبع، لا يفعل بيترو شيئا لوقفها، على الرغم من المدفوعات والإعانات الكبيرة من الولايات المتحدة، والتي ليست سوى سرقة أمريكية طويلة الأمد. اعتبارًا من الآن، لن تُقدم هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من أشكال المدفوعات أو الإعانات إلى كولومبيا".وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت جيشها في أكثر من مرة لتدمير قوارب في منطقة البحر الكاريبي يزعم أنها تحمل مخدرات. ووفقًا للسلطات الأمريكية، تُنفذ هذه العمليات في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
بعد تصعيد خطير.. ترامب يعلن إنهاء جميع أنواع الدعم لكولومبيا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف جميع المدفوعات أو الإعانات المقدمة إلى كولومبيا من الولايات المتحدة، متهما بوغوتا بتحفيز إنتاج المخدرات على نطاق واسع.
وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هو زعيم تجارة المخدرات، ويشجع بنشاط إنتاجها على نطاق واسع، حيث أصبحت أكبر تجارة في كولومبيا، وبالطبع، لا يفعل بيترو شيئا لوقفها، على الرغم من المدفوعات والإعانات الكبيرة من الولايات المتحدة، والتي ليست سوى سرقة أمريكية طويلة الأمد. اعتبارًا من الآن، لن تُقدم هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من أشكال المدفوعات أو الإعانات إلى كولومبيا".
وأضاف ترامب أن الهدف من إنتاج المخدرات في كولومبيا هو بيعها بكميات هائلة إلى الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكي: "يجب على بيترو، وهو زعيم ضعيف السمعة وغير محبوب على الإطلاق، ويستخدم لغة نابية ضد أمريكا، أن يغلق فورا حقول القتل هذه (مواقع إنتاج المخدرات)، وإلا ستغلقها الولايات المتحدة نيابة عنه، وسيكون ذلك بطريقة بشعة".
وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت جيشها في أكثر من مرة لتدمير قوارب في منطقة البحر الكاريبي يزعم أنها تحمل مخدرات. ووفقًا للسلطات الأمريكية، تُنفذ هذه العمليات في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.