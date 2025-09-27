أمريكا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/أمريكا-تلغي-تأشيرة-رئيس-كولومبيا-بسبب-تصرفاته-المتهورة-في-نيويورك-1105316416.html
أمريكا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك
أمريكا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، متهمةً إياه بالتحريض على العنف ودعوة الجنود الأمريكيين إلى عصيان الأوامر خلال... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T04:18+0000
2025-09-27T04:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا
العالم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105317264_0:0:1862:1048_1920x0_80_0_0_d35a36424b649f19aa31ad5f67f65d13.png
وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".وجاء القرار بعد أيام من خطاب مثير للجدل ألقاه بيترو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه فيه انتقادات حادة للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقد غادر الوفد الأمريكي القاعة بعد دقائق فقط من بدء كلمته، التي اتهم فيها واشنطن بقتل مدنيين عُزّل خلال غارات على قوارب قالت إنها مخصصة لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.وقال بيترو في كلمته: "كان هؤلاء الشباب يحاولون ببساطة الهروب من الفقر"، متسائلًا عمّا إذا كان استخدام القوة المميتة "مبررًا". وأضاف أن "سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات تُستخدم كأداة هيمنة وليست جهدًا حقيقيًا للحد من تهريب الكوكايين".وكان البيت الأبيض قد دافع، الأربعاء، عن الضربات الأمريكية على القوارب في الكاريبي، مؤكدًا أنها استهدفت مهربين محتملين، في حين اعتبر دعوات بيترو لملاحقة ترامب جنائيًا تجاوزًا غير مقبول.
https://sarabic.ae/20250127/ترامب-يشعل-حربا-اقتصادية-بعد-فرض-عقوبات-على-كولومبيا-بسبب-رحلات-المهاجرين-1097187131.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105317264_0:0:1684:1263_1920x0_80_0_0_b274ccd4569b2d4ae6ad158e518576b7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, كولومبيا, العالم, ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, كولومبيا, العالم, ترامب

أمريكا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك

04:18 GMT 27.09.2025
© Screenshot/CNN en EspanolGustavo Petro
Gustavo Petro - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Screenshot/CNN en Espanol
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، متهمةً إياه بالتحريض على العنف ودعوة الجنود الأمريكيين إلى عصيان الأوامر خلال زيارته إلى نيويورك أمس الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
ترامب يشعل حربا اقتصادية بعد فرض عقوبات على كولومبيا بسبب رحلات المهاجرين
27 يناير, 01:03 GMT
وجاء القرار بعد أيام من خطاب مثير للجدل ألقاه بيترو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه فيه انتقادات حادة للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد غادر الوفد الأمريكي القاعة بعد دقائق فقط من بدء كلمته، التي اتهم فيها واشنطن بقتل مدنيين عُزّل خلال غارات على قوارب قالت إنها مخصصة لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.

وقال بيترو في كلمته: "كان هؤلاء الشباب يحاولون ببساطة الهروب من الفقر"، متسائلًا عمّا إذا كان استخدام القوة المميتة "مبررًا". وأضاف أن "سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات تُستخدم كأداة هيمنة وليست جهدًا حقيقيًا للحد من تهريب الكوكايين".
وكان البيت الأبيض قد دافع، الأربعاء، عن الضربات الأمريكية على القوارب في الكاريبي، مؤكدًا أنها استهدفت مهربين محتملين، في حين اعتبر دعوات بيترو لملاحقة ترامب جنائيًا تجاوزًا غير مقبول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала