https://sarabic.ae/20251022/فنزويلا-تعلن-استعدادها-لدعم-كولومبيا-في-مواجهة-تهديدات-الولايات-المتحدة-1106264037.html

فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة

فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز أن القوات المسلحة البوليفارية مستعدة لدعم كولومبيا في ظل ما وصفه بتزايد الضغوط الأمريكية التي تهدف إلى... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T03:58+0000

2025-10-22T03:58+0000

2025-10-22T04:00+0000

رئاسة فنزويلا

ترامب

كولومبيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106264023_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bbe9bc19a0ce85b9c1b92053bf9cf457.jpg

وقال لوبيز، في كلمة نقلها التلفزيون الفنزويلي الرسمي VTV الفنزويلية:"على كولومبيا أن تعرف أن لديها دعم القوات المسلحة البوليفارية. يجب على الشعب الكولومبي أن يعلم أن هناك من يسانده معنوياً وجسدياً، وأن قواتنا منتشرة على أراضينا لمواجهة أي تهديدات تحيط بالحدود."وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة "أهانت ليس فقط الرئيس الكولومبي بل الشعب والجيش الكولومبي بأكمله، عندما وصفته واشنطن بتاجر مخدرات"، مؤكداً أن من يرفض الخضوع "للإمبريالية الأمريكية" يُتهم زوراً بالاتجار بالمخدرات.وشدد لوبيز "إنها استراتيجية عبثية ومهينة تقلل من شأن شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبي"، موضحا أن مهمة القوات الفنزويلية هي "السيطرة على المجموعات التي تثير العنف، وطردها من الأراضي الفنزويلية، وتحيدها عند الضرورة بما يتوافق مع القانون واحترام حقوق الإنسان".وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة "غزو فنزويلا" تحت غطاء محاربة المخدرات، قائلاً إن واشنطن تسعى للسيطرة على الموارد النفطية الفنزويلية، كما اتهم الولايات المتحدة بـ"استخدام مفرط للقوة" بعد مقتل 27 شخصاً جراء ضربات أمريكية استهدفت سفناً فنزويلية.وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب مستعد لاستخدام "كل عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، ولم تستبعد احتمال تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحل البلاد — وهو ما وصفته كاراكاس بـ"الاستفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الطابع غير النووي لمنطقة الكاريبي".وخلال سبتمبر/أيلول، دمرت القوات الأمريكية عدة قوارب قرب سواحل فنزويلا قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات. وأفادت قناة NBC الأمريكية أن واشنطن تدرس تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات التهريب.وعلّق الرئيس الكولومبي على تدمير أحد القوارب في 16 سبتمبر/أيلول قائلاً إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا"، مؤكداً أن القارب كان صيدياً.ورداً على ذلك، أعلن ترامب وقف كل المساعدات المالية لكولومبيا وهدد بـ"التصرف بنفسه" إذا لم يوقف بيترو إنتاج المخدرات. وردت بوغوتا بسحب سفيرها من واشنطن للتشاور.

https://sarabic.ae/20250127/ترامب-يشعل-حربا-اقتصادية-بعد-فرض-عقوبات-على-كولومبيا-بسبب-رحلات-المهاجرين-1097187131.html

كولومبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رئاسة فنزويلا, ترامب, كولومبيا, العالم