عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
شهد حوض الكاريبي توترا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحولت حملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تجارة المخدرات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع فنزويلا، مما دفع
بدأ الأمر في يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنصب لولاية ثانية، حيث أعلنت إدارته تصنيف عدة "كارتلات" مخدرات كمنظمات إرهابية، بما في ذلك كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي، و"ترين دي أراغوا"، وكارتل "سينالوا"، وكارتل "دل نوريستي"، هذه الخطوة سمحت للجيش الأمريكي باستخدام قوة عسكرية ضد هذه الجماعات، مما أثار مخاوف من تدخل خارجي في المنطقة.تعرف على كيف وصل الوضع إلى مستويات لا تصدق في غضون شهرين فقطفي 7 أغسطس/آب، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بقيادة كارتل "دي لوس سوليس" وتهريبه لكميات هائلة من الكوكايين الممزوج بالفينتانيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبها، نفت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الدعاية القذرة" و"محاولة للعدوان" على الرئيس الدستوري لفنزويلا، كما أكد البرلمان الفنزويلي أن هذه الاتهامات "غير قانونية ولا أساس لها"، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في الكاريبي.وأضاف إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث، "يو إس إس جيرالد فورد"، مع مرافقيها إلى أمريكا الجنوبية، من زيادة التوتر.ردًا على ذلك، اتخذ مادورو إجراءات دفاعية حاسمة منها:من جانب آخر، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على قوارب مشتبهة بنقل المخدرات في بحر الكاريبي ومحيط المحيط الهادئ، مما أدى إلى تدمير 10 قوارب ومقتل 43 شخصًا على الأقل.وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في تغريدة على وسائل التواصل، أن هذه العمليات ستستمر "يوما بعد يوم"، ومع ذلك، أثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية. وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الهجمات بـ"القتل".من جانبها، أدانت البرازيل "التدخل الأمريكي في الأراضي الأجنبية"، محذرة من "الفوضى والمخاطر" على العالم، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي: "إذا تحول العالم إلى أرض من دون قانون ومن دون احترام، سيكون العيش صعبا جدا. نحن بحاجة إلى التعاون، لا الترهيب".ويبقى الوضع في الكاريبي متوترًا، مع مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى صراع إقليمي، في الوقت الذي يدعو فيه قادة المنطقة إلى الحوار والاحترام المتبادل للسيادة.غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلامساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
شهد حوض الكاريبي توترا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحولت حملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تجارة المخدرات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع فنزويلا، مما دفع دول المنطقة إلى حالة تأهب عالية.
بدأ الأمر في يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنصب لولاية ثانية، حيث أعلنت إدارته تصنيف عدة "كارتلات" مخدرات كمنظمات إرهابية، بما في ذلك كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي، و"ترين دي أراغوا"، وكارتل "سينالوا"، وكارتل "دل نوريستي"، هذه الخطوة سمحت للجيش الأمريكي باستخدام قوة عسكرية ضد هذه الجماعات، مما أثار مخاوف من تدخل خارجي في المنطقة.
تعرف على كيف وصل الوضع إلى مستويات لا تصدق في غضون شهرين فقط
في 7 أغسطس/آب، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، الذي تتهمه واشنطن بقيادة كارتل "دي لوس سوليس" وتهريبه لكميات هائلة من الكوكايين الممزوج بالفينتانيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
في اليوم التالي، 8 أغسطس، وقع ترامب أمرا تنفيذيًا "سريا" يمنح القوات المسلحة الأمريكية الحق في التدخل العسكري على البحر و"على الأراضي الأجنبية" لمكافحة هذه الكارتلات.
من جانبها، نفت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الدعاية القذرة" و"محاولة للعدوان" على الرئيس الدستوري لفنزويلا، كما أكد البرلمان الفنزويلي أن هذه الاتهامات "غير قانونية ولا أساس لها"، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في الكاريبي.
أثار هذا الأمر مخاوف من حرب مفتوحة، خاصة مع نشر الولايات المتحدة الأمريكية لقوات عسكرية في الكاريبي بنهاية أغسطس، مدعية أنها عملية لمنع تهريب المخدرات شمالا، حذر مادورو من أن "1200 صاروخ موجهة نحو فنزويلا".
وأضاف إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث، "يو إس إس جيرالد فورد"، مع مرافقيها إلى أمريكا الجنوبية، من زيادة التوتر.
ردًا على ذلك، اتخذ مادورو إجراءات دفاعية حاسمة منها:
أعلن تعبئة طوعية "لميليشيا البوليفارية" ضمن القوات المسلحة الفنزويلية (FANB).
نشر قوات في المناطق الحدودية، وتفعيل تدريبات عسكرية ضمن خطة "استقلال 200".
وقع مرسوما يعلن حالة الطوارئ في حالة هجوم مسلح أمريكي، يمنحه صلاحيات واسعة في الدفاع والأمن.
أعلن تشكيل "ألوية دولية للمتطوعين".
من جانب آخر، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على قوارب
مشتبهة بنقل المخدرات في بحر الكاريبي ومحيط المحيط الهادئ، مما أدى إلى تدمير 10 قوارب ومقتل 43 شخصًا على الأقل.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في تغريدة على وسائل التواصل، أن هذه العمليات ستستمر "يوما بعد يوم"، ومع ذلك، أثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية. وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الهجمات بـ"القتل".
وكتب بيتروعلى مواقع التواصل الاجتماعي: "هجوم على سفينة أخرى في المحيط الهادئ، لا نعرف إن كانت إكوادورية أم كولومبية، أسفر عن سقوط ضحايا. وفي كلتا الحالتين، إنها جريمة قتل. سواء في منطقة البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ، فإن استراتيجية الحكومة الأمريكية تنتهك القانون الدولي".
من جانبها، أدانت البرازيل "التدخل الأمريكي في الأراضي الأجنبية"
، محذرة من "الفوضى والمخاطر" على العالم، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي: "إذا تحول العالم إلى أرض من دون قانون ومن دون احترام، سيكون العيش صعبا جدا. نحن بحاجة إلى التعاون، لا الترهيب".
ومع استمرار التوتر، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل، عن خطة مزعومة لـ"وكالة الاستخبارات المركزية" (CIA) لتنظيم استفزاز في ترينيداد وتوباغو، يتضمن "هجومًا على سفينة عسكرية أمريكية متوقفة في الجزيرة، مع اتهام فنزويلا لاحقًا".
ويبقى الوضع في الكاريبي متوترًا، مع مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى صراع إقليمي، في الوقت الذي يدعو فيه قادة المنطقة إلى الحوار والاحترام المتبادل للسيادة.