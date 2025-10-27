https://sarabic.ae/20251027/عاصفة-في-منطقة-الكاريبي-كيف-تصاعدت-التوترات-بين--أمريكا-وفنزويلا-تدريجيا-1106455270.html

عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟

عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟

سبوتنيك عربي

شهد حوض الكاريبي توترا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحولت حملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تجارة المخدرات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع فنزويلا، مما دفع... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T19:25+0000

2025-10-27T19:25+0000

2025-10-27T19:25+0000

أخبار فنزويلا

العالم

أخبار العالم الآن

حول العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg

بدأ الأمر في يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنصب لولاية ثانية، حيث أعلنت إدارته تصنيف عدة "كارتلات" مخدرات كمنظمات إرهابية، بما في ذلك كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي، و"ترين دي أراغوا"، وكارتل "سينالوا"، وكارتل "دل نوريستي"، هذه الخطوة سمحت للجيش الأمريكي باستخدام قوة عسكرية ضد هذه الجماعات، مما أثار مخاوف من تدخل خارجي في المنطقة.تعرف على كيف وصل الوضع إلى مستويات لا تصدق في غضون شهرين فقطفي 7 أغسطس/آب، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بقيادة كارتل "دي لوس سوليس" وتهريبه لكميات هائلة من الكوكايين الممزوج بالفينتانيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبها، نفت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الدعاية القذرة" و"محاولة للعدوان" على الرئيس الدستوري لفنزويلا، كما أكد البرلمان الفنزويلي أن هذه الاتهامات "غير قانونية ولا أساس لها"، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في الكاريبي.وأضاف إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث، "يو إس إس جيرالد فورد"، مع مرافقيها إلى أمريكا الجنوبية، من زيادة التوتر.ردًا على ذلك، اتخذ مادورو إجراءات دفاعية حاسمة منها:من جانب آخر، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على قوارب مشتبهة بنقل المخدرات في بحر الكاريبي ومحيط المحيط الهادئ، مما أدى إلى تدمير 10 قوارب ومقتل 43 شخصًا على الأقل.وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في تغريدة على وسائل التواصل، أن هذه العمليات ستستمر "يوما بعد يوم"، ومع ذلك، أثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية. وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الهجمات بـ"القتل".من جانبها، أدانت البرازيل "التدخل الأمريكي في الأراضي الأجنبية"، محذرة من "الفوضى والمخاطر" على العالم، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي: "إذا تحول العالم إلى أرض من دون قانون ومن دون احترام، سيكون العيش صعبا جدا. نحن بحاجة إلى التعاون، لا الترهيب".ويبقى الوضع في الكاريبي متوترًا، مع مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى صراع إقليمي، في الوقت الذي يدعو فيه قادة المنطقة إلى الحوار والاحترام المتبادل للسيادة.غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلامساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية

https://sarabic.ae/20251027/فنزويلا-تعلن-اعتقال-مرتزقة-يشتبه-بارتباطهم-بوكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-1106425480.html

https://sarabic.ae/20251024/الجيش-الأمريكي-ينشر-حاملة-طائرات-في-أمريكا-الجنوبية-بسبب-التوترات-مع-فنزويلا-1106364686.html

https://sarabic.ae/20251024/مادورو-يحذر-من-حرب-مجنونة-ردا-على-تصريحات-ترامب-بشأن-عمليات-سرية-في-فنزويلا--1106338717.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية