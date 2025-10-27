عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/عاصفة-في-منطقة-الكاريبي-كيف-تصاعدت-التوترات-بين--أمريكا-وفنزويلا-تدريجيا-1106455270.html
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
سبوتنيك عربي
شهد حوض الكاريبي توترا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحولت حملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تجارة المخدرات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع فنزويلا، مما دفع... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T19:25+0000
2025-10-27T19:25+0000
أخبار فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
بدأ الأمر في يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنصب لولاية ثانية، حيث أعلنت إدارته تصنيف عدة "كارتلات" مخدرات كمنظمات إرهابية، بما في ذلك كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي، و"ترين دي أراغوا"، وكارتل "سينالوا"، وكارتل "دل نوريستي"، هذه الخطوة سمحت للجيش الأمريكي باستخدام قوة عسكرية ضد هذه الجماعات، مما أثار مخاوف من تدخل خارجي في المنطقة.تعرف على كيف وصل الوضع إلى مستويات لا تصدق في غضون شهرين فقطفي 7 أغسطس/آب، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بقيادة كارتل "دي لوس سوليس" وتهريبه لكميات هائلة من الكوكايين الممزوج بالفينتانيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبها، نفت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الدعاية القذرة" و"محاولة للعدوان" على الرئيس الدستوري لفنزويلا، كما أكد البرلمان الفنزويلي أن هذه الاتهامات "غير قانونية ولا أساس لها"، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في الكاريبي.وأضاف إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث، "يو إس إس جيرالد فورد"، مع مرافقيها إلى أمريكا الجنوبية، من زيادة التوتر.ردًا على ذلك، اتخذ مادورو إجراءات دفاعية حاسمة منها:من جانب آخر، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على قوارب مشتبهة بنقل المخدرات في بحر الكاريبي ومحيط المحيط الهادئ، مما أدى إلى تدمير 10 قوارب ومقتل 43 شخصًا على الأقل.وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في تغريدة على وسائل التواصل، أن هذه العمليات ستستمر "يوما بعد يوم"، ومع ذلك، أثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية. وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الهجمات بـ"القتل".من جانبها، أدانت البرازيل "التدخل الأمريكي في الأراضي الأجنبية"، محذرة من "الفوضى والمخاطر" على العالم، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي: "إذا تحول العالم إلى أرض من دون قانون ومن دون احترام، سيكون العيش صعبا جدا. نحن بحاجة إلى التعاون، لا الترهيب".ويبقى الوضع في الكاريبي متوترًا، مع مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى صراع إقليمي، في الوقت الذي يدعو فيه قادة المنطقة إلى الحوار والاحترام المتبادل للسيادة.غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلامساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
https://sarabic.ae/20251027/فنزويلا-تعلن-اعتقال-مرتزقة-يشتبه-بارتباطهم-بوكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-1106425480.html
https://sarabic.ae/20251024/الجيش-الأمريكي-ينشر-حاملة-طائرات-في-أمريكا-الجنوبية-بسبب-التوترات-مع-فنزويلا-1106364686.html
https://sarabic.ae/20251024/مادورو-يحذر-من-حرب-مجنونة-ردا-على-تصريحات-ترامب-بشأن-عمليات-سرية-في-فنزويلا--1106338717.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟

19:25 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
شهد حوض الكاريبي توترا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تحولت حملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تجارة المخدرات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع فنزويلا، مما دفع دول المنطقة إلى حالة تأهب عالية.
بدأ الأمر في يناير/ كانون الثاني 2025، بعد تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنصب لولاية ثانية، حيث أعلنت إدارته تصنيف عدة "كارتلات" مخدرات كمنظمات إرهابية، بما في ذلك كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي، و"ترين دي أراغوا"، وكارتل "سينالوا"، وكارتل "دل نوريستي"، هذه الخطوة سمحت للجيش الأمريكي باستخدام قوة عسكرية ضد هذه الجماعات، مما أثار مخاوف من تدخل خارجي في المنطقة.

تعرف على كيف وصل الوضع إلى مستويات لا تصدق في غضون شهرين فقط

في 7 أغسطس/آب، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بقيادة كارتل "دي لوس سوليس" وتهريبه لكميات هائلة من الكوكايين الممزوج بالفينتانيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في اليوم التالي، 8 أغسطس، وقع ترامب أمرا تنفيذيًا "سريا" يمنح القوات المسلحة الأمريكية الحق في التدخل العسكري على البحر و"على الأراضي الأجنبية" لمكافحة هذه الكارتلات.

الوضع في فنزويلا، فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
05:14 GMT
من جانبها، نفت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الدعاية القذرة" و"محاولة للعدوان" على الرئيس الدستوري لفنزويلا، كما أكد البرلمان الفنزويلي أن هذه الاتهامات "غير قانونية ولا أساس لها"، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في الكاريبي.

أثار هذا الأمر مخاوف من حرب مفتوحة، خاصة مع نشر الولايات المتحدة الأمريكية لقوات عسكرية في الكاريبي بنهاية أغسطس، مدعية أنها عملية لمنع تهريب المخدرات شمالا، حذر مادورو من أن "1200 صاروخ موجهة نحو فنزويلا".

وأضاف إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث، "يو إس إس جيرالد فورد"، مع مرافقيها إلى أمريكا الجنوبية، من زيادة التوتر.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا
24 أكتوبر, 17:14 GMT
ردًا على ذلك، اتخذ مادورو إجراءات دفاعية حاسمة منها:
1.
أعلن تعبئة طوعية "لميليشيا البوليفارية" ضمن القوات المسلحة الفنزويلية (FANB).
2.
نشر قوات في المناطق الحدودية، وتفعيل تدريبات عسكرية ضمن خطة "استقلال 200".
3.
وقع مرسوما يعلن حالة الطوارئ في حالة هجوم مسلح أمريكي، يمنحه صلاحيات واسعة في الدفاع والأمن.
4.
أعلن تشكيل "ألوية دولية للمتطوعين".
من جانب آخر، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على قوارب مشتبهة بنقل المخدرات في بحر الكاريبي ومحيط المحيط الهادئ، مما أدى إلى تدمير 10 قوارب ومقتل 43 شخصًا على الأقل.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في تغريدة على وسائل التواصل، أن هذه العمليات ستستمر "يوما بعد يوم"، ومع ذلك، أثارت هذه الهجمات انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية. وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الهجمات بـ"القتل".

وكتب بيتروعلى مواقع التواصل الاجتماعي: "هجوم على سفينة أخرى في المحيط الهادئ، لا نعرف إن كانت إكوادورية أم كولومبية، أسفر عن سقوط ضحايا. وفي كلتا الحالتين، إنها جريمة قتل. سواء في منطقة البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ، فإن استراتيجية الحكومة الأمريكية تنتهك القانون الدولي".

الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
مادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
24 أكتوبر, 05:36 GMT
من جانبها، أدانت البرازيل "التدخل الأمريكي في الأراضي الأجنبية"، محذرة من "الفوضى والمخاطر" على العالم، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي: "إذا تحول العالم إلى أرض من دون قانون ومن دون احترام، سيكون العيش صعبا جدا. نحن بحاجة إلى التعاون، لا الترهيب".

ومع استمرار التوتر، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل، عن خطة مزعومة لـ"وكالة الاستخبارات المركزية" (CIA) لتنظيم استفزاز في ترينيداد وتوباغو، يتضمن "هجومًا على سفينة عسكرية أمريكية متوقفة في الجزيرة، مع اتهام فنزويلا لاحقًا".

ويبقى الوضع في الكاريبي متوترًا، مع مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى صراع إقليمي، في الوقت الذي يدعو فيه قادة المنطقة إلى الحوار والاحترام المتبادل للسيادة.
غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلا
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала