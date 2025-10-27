https://sarabic.ae/20251027/فنزويلا-تعلن-اعتقال-مرتزقة-يشتبه-بارتباطهم-بوكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-1106425480.html
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الفنزويلية "اعتقال مجموعة من المرتزقة المرتبطين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية"، وحذّرت من "عملية سرية يجري التخطيط لها في مياه البحر قبالة... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T05:14+0000
2025-10-27T05:14+0000
2025-10-27T05:17+0000
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103939/76/1039397685_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_866528813d9ef4db12ee68aba11d3272.jpg
ونشرت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، بيانًا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، جاء فيه: "تعلن فنزويلا أنها اعتقلت مجموعة من المرتزقة بمعلومات مباشرة من وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه". تؤكد أن يتم التحضير لهجوم تحت "علم زائف" في المياه المجاورة لترينيداد وتوباغو، انطلاقًا من الأراضي الترينيدادية أو الفنزويلية، بهدف إثارة صراع عسكري شامل مع بلادنا".تأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي تجري فيه مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو في منطقة البحر الكاريبي.ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي المناورات بأنها "استفزاز عسكري" ضد فنزويلا، واتهمت الدولتين بـ"تصعيد" التوترات الإقليمية.وفي كاراكاس، استذكر المراقبون التشابهات التاريخية مع البارجة الحربية "ماين" والاستفزاز في خليج "تونكين"، والتي كانت بمثابة ذرائع للحرب مع إسبانيا، بهدف الاستيلاء على كوبا، وكذلك مع فيتنام.ووفقًا للقيادة الفنزويلية، فإن هذا الأمر يُخالف ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن منطقة السلام، ومبادئ منظمة الكاريبي الإقليمية.وفي تصريح صدر الأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفويضه لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بـ"تنفيذ عمليات سرية" في فنزويلا، مع النظر في استهداف عصابات مخدرات مزعومة على الأراضي الفنزويلية.ويتهم ترامب، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"قيادة شبكة لتهريب المخدرات"، وهي تهمة نفاها الرئيس الفنزويلي بشدة.وردًا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيُطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر" وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبيمادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
https://sarabic.ae/20251026/غراهام-ترامب-سيطلع-أعضاء-الكونغرس-على-احتمال-توسيع-العمليات-على-فنزويلا-1106421324.html
https://sarabic.ae/20251024/الجيش-الأمريكي-ينشر-حاملة-طائرات-في-أمريكا-الجنوبية-بسبب-التوترات-مع-فنزويلا-1106364686.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103939/76/1039397685_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_60528b13229f11c309d67b35921024e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
05:14 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 05:17 GMT 27.10.2025)
أعلنت الحكومة الفنزويلية "اعتقال مجموعة من المرتزقة المرتبطين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية"، وحذّرت من "عملية سرية يجري التخطيط لها في مياه البحر قبالة ترينيداد وتوباغو، والتي ستُستخدم ذريعةً لشن هجوم على الجمهورية".
ونشرت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، بيانًا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، جاء فيه: "تعلن فنزويلا أنها اعتقلت مجموعة من المرتزقة بمعلومات مباشرة من وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه". تؤكد أن يتم التحضير لهجوم تحت "علم زائف" في المياه المجاورة لترينيداد وتوباغو، انطلاقًا من الأراضي الترينيدادية أو الفنزويلية، بهدف إثارة صراع عسكري شامل مع بلادنا".
وتشير الوثيقة المنشورة إلى أن "التدريبات العسكرية، التي نظمتها حكومة ترينيداد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، تجري تحت تنسيق وتمويل وسيطرة القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، وتعتبرها كاراكاس استفزازًا عدائيًا وتهديدًا خطيرًا للسلام في منطقة البحر الكاريبي".
تأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي تجري فيه مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو في منطقة البحر الكاريبي.
ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي المناورات بأنها "استفزاز عسكري" ضد فنزويلا، واتهمت الدولتين بـ"تصعيد" التوترات الإقليمية.
وفي كاراكاس، استذكر المراقبون التشابهات التاريخية مع البارجة الحربية "ماين" والاستفزاز في خليج "تونكين"، والتي كانت بمثابة ذرائع للحرب مع إسبانيا، بهدف الاستيلاء على كوبا، وكذلك مع فيتنام.
وانتقدت الحكومة الفنزويلية، نظيرتها الترينيدادية، بقيادة رئيسة الوزراء كاملا بيرساد- بيسيسار، لـ"تخليها عن السيادة وتحويل أراضيها إلى منصة عائمة لحاملة طائرات أمريكية، لنشر الحرب في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي".
ووفقًا للقيادة الفنزويلية، فإن هذا الأمر يُخالف ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن منطقة السلام، ومبادئ منظمة الكاريبي الإقليمية.
وفي تصريح صدر الأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفويضه لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بـ"تنفيذ عمليات سرية" في فنزويلا، مع النظر في استهداف عصابات مخدرات مزعومة على الأراضي الفنزويلية.
ويتهم ترامب، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو،
بـ"قيادة شبكة لتهريب المخدرات"، وهي تهمة نفاها الرئيس الفنزويلي بشدة.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة جيشها، مرارًا وتكرارًا، لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل شحنات مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررًا أكبر للضربات.
وردًا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيُطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر" وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.