الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا
الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا
أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
هذه الخطوة، التي أعلن عنها البنتاغون، اليوم الجمعة، تمثل تصعيدا كبيرا للوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية، بحسب تقارير إعلامية غربية، أشارت إلى أن موعد تحرك حاملة الطائرات لم يتم الإعلان عنه. وفي بيان على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل، إن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في نطاق قيادة القوات الجنوبية يزيد قدرة واشنطن على رصد ومراقبة وتعطيل الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن وازدهار الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي بصورة عامة.وفي وقت سابق اليوم، نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست، فيديو قال إنه لاستهداف الولايات المتحدة لسفينة تابعة لتجار مخدرات في البحر الكاريبي، مشيرا إلى الهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص.وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن أي عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضد بلاده ستفشل.ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا

17:14 GMT 24.10.2025
أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.
هذه الخطوة، التي أعلن عنها البنتاغون، اليوم الجمعة، تمثل تصعيدا كبيرا للوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية، بحسب تقارير إعلامية غربية، أشارت إلى أن موعد تحرك حاملة الطائرات لم يتم الإعلان عنه.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
مادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
05:36 GMT
وفي بيان على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل، إن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في نطاق قيادة القوات الجنوبية يزيد قدرة واشنطن على رصد ومراقبة وتعطيل الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن وازدهار الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي بصورة عامة.
وفي وقت سابق اليوم، نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست، فيديو قال إنه لاستهداف الولايات المتحدة لسفينة تابعة لتجار مخدرات في البحر الكاريبي، مشيرا إلى الهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن أي عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضد بلاده ستفشل.
ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
