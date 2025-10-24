https://sarabic.ae/20251024/الجيش-الأمريكي-ينشر-حاملة-طائرات-في-أمريكا-الجنوبية-بسبب-التوترات-مع-فنزويلا-1106364686.html

الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا

الجيش الأمريكي ينشر حاملة طائرات في أمريكا الجنوبية بسبب التوترات مع فنزويلا

أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

هذه الخطوة، التي أعلن عنها البنتاغون، اليوم الجمعة، تمثل تصعيدا كبيرا للوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية، بحسب تقارير إعلامية غربية، أشارت إلى أن موعد تحرك حاملة الطائرات لم يتم الإعلان عنه. وفي بيان على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل، إن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في نطاق قيادة القوات الجنوبية يزيد قدرة واشنطن على رصد ومراقبة وتعطيل الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن وازدهار الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي بصورة عامة.وفي وقت سابق اليوم، نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست، فيديو قال إنه لاستهداف الولايات المتحدة لسفينة تابعة لتجار مخدرات في البحر الكاريبي، مشيرا إلى الهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص.وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن أي عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضد بلاده ستفشل.ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.

