https://sarabic.ae/20251023/وزير-الدفاع-الفنزويلي-أي-عملية-سرية-للمخابرات-المركزية-الأمريكية-ضد-كاراكاس-محكوم-عليها-بالفشل-1106333308.html

وزير الدفاع الفنزويلي: أي عملية سرية للمخابرات المركزية الأمريكية ضد كاراكاس محكوم عليها بالفشل

وزير الدفاع الفنزويلي: أي عملية سرية للمخابرات المركزية الأمريكية ضد كاراكاس محكوم عليها بالفشل

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن أي عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضد بلاده "ستفشل"، وذلك بعد إعلان... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T20:08+0000

2025-10-23T20:08+0000

2025-10-23T20:08+0000

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106332968_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b6ca66e7cefa8b34a2d423125edd3dc1.jpg

وأوضح بادرينو أن فنزويلا تدرك وجود عناصر من الـ"سي آي إيه" داخل أراضيها، مضيفا أن "أي محاولة أو تحرك سري سيُمنى بالفشل".جاءت تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي أثناء إشرافه على تدريبات عسكرية على الساحل الفنزويلي ردا على نشر أمريكا أسطولا عسكريا في البحر الكاريبي، تقول واشنطن إنه مخصص لمكافحة المخدرات، بينما تعتبره كاراكاس محاولة لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو.وأسفرت الهجمات الأمريكية الأخيرة في المنطقة عن مقتل نحو 40 شخصا، تقول السلطات المحلية إن معظمهم مدنيون، بينهم صيادون، فيما أثار خبراء تساؤلات حول قانونية استخدام القوة في المياه الدولية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي، أنه منح إذنا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشن عملية سرية ضد فنزويلا، وقال إنه يدرس توجيه ضربات ضد عصابات مخدرات مزعومة على أراضيها. وأوضح ترامب أنه أعطى الإذن لـ"سي آي إيه" لسببين: "أولا، إفراغ فنزويلا سجونها من المساجين وجعلهم يتجهون إلى أمريكا، وثانيا المخدرات، فنحن لدينا في أمريكا الكثير منها قادم من فنزويلا، والكثير منها قادم عبر البحر".

https://sarabic.ae/20251016/فنزويلا-حديث-ترامب-عن-تدخل-المخابرات-المركزية-انتهاك-للقانون-الدولي-1106052731.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب