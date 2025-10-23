https://sarabic.ae/20251023/وزير-الدفاع-الفنزويلي-أي-عملية-سرية-للمخابرات-المركزية-الأمريكية-ضد-كاراكاس-محكوم-عليها-بالفشل-1106333308.html
وزير الدفاع الفنزويلي: أي عملية سرية للمخابرات المركزية الأمريكية ضد كاراكاس محكوم عليها بالفشل
وزير الدفاع الفنزويلي: أي عملية سرية للمخابرات المركزية الأمريكية ضد كاراكاس محكوم عليها بالفشل
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن أي عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضد بلاده "ستفشل"، وذلك بعد إعلان... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T20:08+0000
2025-10-23T20:08+0000
2025-10-23T20:08+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106332968_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b6ca66e7cefa8b34a2d423125edd3dc1.jpg
وأوضح بادرينو أن فنزويلا تدرك وجود عناصر من الـ"سي آي إيه" داخل أراضيها، مضيفا أن "أي محاولة أو تحرك سري سيُمنى بالفشل".جاءت تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي أثناء إشرافه على تدريبات عسكرية على الساحل الفنزويلي ردا على نشر أمريكا أسطولا عسكريا في البحر الكاريبي، تقول واشنطن إنه مخصص لمكافحة المخدرات، بينما تعتبره كاراكاس محاولة لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو.وأسفرت الهجمات الأمريكية الأخيرة في المنطقة عن مقتل نحو 40 شخصا، تقول السلطات المحلية إن معظمهم مدنيون، بينهم صيادون، فيما أثار خبراء تساؤلات حول قانونية استخدام القوة في المياه الدولية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي، أنه منح إذنا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشن عملية سرية ضد فنزويلا، وقال إنه يدرس توجيه ضربات ضد عصابات مخدرات مزعومة على أراضيها. وأوضح ترامب أنه أعطى الإذن لـ"سي آي إيه" لسببين: "أولا، إفراغ فنزويلا سجونها من المساجين وجعلهم يتجهون إلى أمريكا، وثانيا المخدرات، فنحن لدينا في أمريكا الكثير منها قادم من فنزويلا، والكثير منها قادم عبر البحر".
https://sarabic.ae/20251016/فنزويلا-حديث-ترامب-عن-تدخل-المخابرات-المركزية-انتهاك-للقانون-الدولي-1106052731.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106332968_80:0:1000:690_1920x0_80_0_0_72429d09741fabcf4f4ca3d35e56738f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
وزير الدفاع الفنزويلي: أي عملية سرية للمخابرات المركزية الأمريكية ضد كاراكاس محكوم عليها بالفشل
قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن أي عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضد بلاده "ستفشل"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موافقته على تنفيذ عملية من هذا النوع.
وأوضح بادرينو أن فنزويلا تدرك وجود عناصر من الـ"سي آي إيه" داخل أراضيها، مضيفا أن "أي محاولة أو تحرك سري سيُمنى بالفشل".
جاءت تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي أثناء إشرافه على تدريبات عسكرية على الساحل الفنزويلي ردا على نشر أمريكا أسطولا عسكريا في البحر الكاريبي، تقول واشنطن إنه مخصص لمكافحة المخدرات، بينما تعتبره كاراكاس محاولة لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو.
وأسفرت الهجمات الأمريكية الأخيرة في المنطقة عن مقتل نحو 40 شخصا، تقول السلطات المحلية إن معظمهم مدنيون، بينهم صيادون، فيما أثار خبراء تساؤلات حول قانونية استخدام القوة في المياه الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي، أنه منح إذنا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشن عملية سرية ضد فنزويلا، وقال إنه يدرس توجيه ضربات ضد عصابات مخدرات مزعومة على أراضيها.
وأوضح ترامب أنه أعطى الإذن لـ"سي آي إيه" لسببين: "أولا، إفراغ فنزويلا سجونها من المساجين وجعلهم يتجهون إلى أمريكا، وثانيا المخدرات، فنحن لدينا في أمريكا الكثير منها قادم من فنزويلا، والكثير منها قادم عبر البحر".