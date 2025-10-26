https://sarabic.ae/20251026/غراهام-ترامب-سيطلع-أعضاء-الكونغرس-على-احتمال-توسيع-العمليات-على-فنزويلا-1106421324.html

غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلا

أعلن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على إمكانية توسيع العملية الأمريكية ضد فنزويلا وكولومبيا لتشمل ضربات... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لضرب تجار المخدرات داخل فنزويلا. وقد تبدأ هذه الضربات خلال أسابيع، رغم أن ترامب لم يوافق عليها بعد.ويوم السبت، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة تعد لحرب جديدة في منطقة البحر الكاريبي، رغم وعوده بعدم الانخراط في صراعات مسلحة.في شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة جيشها مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررا أكبر للضربات. وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابانالرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويليةواشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"

