غراهام: ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على احتمال توسيع العمليات على فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العالم
أخبار فنزويلا
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وأفادت مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لضرب تجار المخدرات داخل فنزويلا. وقد تبدأ هذه الضربات خلال أسابيع، رغم أن ترامب لم يوافق عليها بعد.ويوم السبت، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة تعد لحرب جديدة في منطقة البحر الكاريبي، رغم وعوده بعدم الانخراط في صراعات مسلحة.في شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة جيشها مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررا أكبر للضربات. وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابانالرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويليةواشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
أعلن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلع أعضاء الكونغرس على إمكانية توسيع العملية الأمريكية ضد فنزويلا وكولومبيا لتشمل ضربات برية.
وأفادت مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لضرب تجار المخدرات داخل فنزويلا. وقد تبدأ هذه الضربات خلال أسابيع، رغم أن ترامب لم يوافق عليها بعد.
ويوم السبت، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة تعد لحرب جديدة في منطقة البحر الكاريبي، رغم وعوده بعدم الانخراط في صراعات مسلحة.

وقال غراهام: "المدرج على قائمة الإرهاب والمتطرفين لدى روسيا" في تصريح لوسائل إعلام أمريكية: "أخبرني ترامب أمس أنه عندما يعود من آسيا، فإنه يخطط لإطلاع أعضاء الكونغرس على العمليات العسكرية المحتملة في المستقبل ضد فنزويلا وكولومبيا، لذلك ستكون هناك جلسة استماع في الكونغرس بشأن التوسع المحتمل من البحر إلى البر".

الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
أمس, 05:39 GMT
في شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة جيشها مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررا أكبر للضربات.
وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.
سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان
الرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويلية
واشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
