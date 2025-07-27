https://sarabic.ae/20250727/سيناتور-أمريكي-إسرائيل-ستلجأ-للحسم-العسكري-في-غزة-مثلما-فعلنا-في-اليابان-1103095712.html
سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان
سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان
سبوتنيك عربي
قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن إسرائيل باتت تعتبر أن التفاوض مع حركة حماس غير ممكن، مشيرا إلى أن تل أبيب ستلجأ إلى الحسم العسكري كما فعلت الولايات... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف غراهام، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى أخذ غزة بالقوة والبدء من جديد لتوفير مستقبل أفضل للفلسطينيين"، حسب وسائل إعلام غربية.ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاركه القناعة ذاتها بعدم إمكانية إنهاء الحرب بالتفاوض، مشيرا إلى أنه يقترح عرض ممر آمن لمقاتلي "حماس" مقابل إطلاق سراح الرهائن.وتابع: "لدي أمل بأن لا يكون مصير الرهائن هو الموت في حال سيطرت إسرائيل على غزة"، مضيفا: "ترامب علّق على تطورات غزة قائلًا إن القرار يعود لإسرائيل، مشيرا إلى أن حماس باتت أكثر تشددا تجاه ملف الرهائن".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html
https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان
قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن إسرائيل باتت تعتبر أن التفاوض مع حركة حماس غير ممكن، مشيرا إلى أن تل أبيب ستلجأ إلى الحسم العسكري كما فعلت الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين بنهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضاف غراهام، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه "لا خيار أمام إسرائيل
سوى أخذ غزة بالقوة والبدء من جديد لتوفير مستقبل أفضل للفلسطينيين"، حسب وسائل إعلام غربية.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاركه القناعة ذاتها بعدم إمكانية إنهاء الحرب بالتفاوض
، مشيرا إلى أنه يقترح عرض ممر آمن لمقاتلي "حماس" مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وتابع: "لدي أمل بأن لا يكون مصير الرهائن هو الموت في حال سيطرت إسرائيل على غزة"، مضيفا: "ترامب علّق على تطورات غزة قائلًا إن القرار يعود لإسرائيل، مشيرا إلى أن حماس باتت أكثر تشددا تجاه ملف الرهائن".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.