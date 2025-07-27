سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250727/سيناتور-أمريكي-إسرائيل-ستلجأ-للحسم-العسكري-في-غزة-مثلما-فعلنا-في-اليابان-1103095712.html
سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان
سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان
سبوتنيك عربي
قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن إسرائيل باتت تعتبر أن التفاوض مع حركة حماس غير ممكن، مشيرا إلى أن تل أبيب ستلجأ إلى الحسم العسكري كما فعلت الولايات... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T20:46+0000
2025-07-27T20:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307226_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6845cbde7476be928e0c8fc0dfeae652.jpg
وأضاف غراهام، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى أخذ غزة بالقوة والبدء من جديد لتوفير مستقبل أفضل للفلسطينيين"، حسب وسائل إعلام غربية.ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاركه القناعة ذاتها بعدم إمكانية إنهاء الحرب بالتفاوض، مشيرا إلى أنه يقترح عرض ممر آمن لمقاتلي "حماس" مقابل إطلاق سراح الرهائن.وتابع: "لدي أمل بأن لا يكون مصير الرهائن هو الموت في حال سيطرت إسرائيل على غزة"، مضيفا: "ترامب علّق على تطورات غزة قائلًا إن القرار يعود لإسرائيل، مشيرا إلى أن حماس باتت أكثر تشددا تجاه ملف الرهائن".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html
https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11934262f4467a82a819a80968f13635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

سيناتور أمريكي: إسرائيل ستلجأ للحسم العسكري في غزة مثلما فعلنا في اليابان

20:46 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن إسرائيل باتت تعتبر أن التفاوض مع حركة حماس غير ممكن، مشيرا إلى أن تل أبيب ستلجأ إلى الحسم العسكري كما فعلت الولايات المتحدة في طوكيو وبرلين بنهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضاف غراهام، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى أخذ غزة بالقوة والبدء من جديد لتوفير مستقبل أفضل للفلسطينيين"، حسب وسائل إعلام غربية.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحجب المساعدات عن غزة
14:00 GMT
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاركه القناعة ذاتها بعدم إمكانية إنهاء الحرب بالتفاوض، مشيرا إلى أنه يقترح عرض ممر آمن لمقاتلي "حماس" مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وتابع: "لدي أمل بأن لا يكون مصير الرهائن هو الموت في حال سيطرت إسرائيل على غزة"، مضيفا: "ترامب علّق على تطورات غزة قائلًا إن القرار يعود لإسرائيل، مشيرا إلى أن حماس باتت أكثر تشددا تجاه ملف الرهائن".
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
"حماس": لا معنى لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار "الحصار والتجويع" لسكان غزة
19:50 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала