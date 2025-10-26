عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويلية
وقال الوزير إن "الرئيس لولا دا سيلفا قال إن أميركا الجنوبية هي منطقة سلام، وأعرب عن استعداده لأن يكون مفاوضا بشأن القضية الفنزويلية لإيجاد حلول تناسب الجانبين".والتقى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الأحد، في ماليزيا.وفي 19 أغسطس/آب، أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شن عملية عسكرية في فنزويلا. ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والأسلحة النووية.البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبيترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكافنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
16:48 GMT 26.10.2025
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / getty Image/Andrew Harnik / Staff
صرح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا للصحفيين، اليوم الأحد، بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أبدى استعداده للتوسط في حل الوضع المتوتر المحيط بفنزويلا خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الوزير إن "الرئيس لولا دا سيلفا قال إن أميركا الجنوبية هي منطقة سلام، وأعرب عن استعداده لأن يكون مفاوضا بشأن القضية الفنزويلية لإيجاد حلول تناسب الجانبين".
والتقى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الأحد، في ماليزيا.

وكانت الولايات المتحدة، في شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت جيشها مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، كما أفادت شبكات اعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.

وفي 19 أغسطس/آب، أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شن عملية عسكرية في فنزويلا.
جاء هذا البيان عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا البوليفارية.
ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والأسلحة النووية.
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
