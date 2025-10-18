ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/ترامب-يعلن-تدمير-غواصة-كبيرة-محملة-بالمخدرات-كانت-متجهة-نحو-أمريكا--1106160844.html
ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا
ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T19:07+0000
2025-10-18T19:07+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "دمرنا غواصة ضخمة محملة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مسار معروف لتهريب المخدرات".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".ترامب: الولايات المتحدة هاجمت "غواصة لنقل المخدرات" في بحر الكاريبيمادورو يتهم الاستخبارات الأمريكية بـ"تدبير انقلابات" ويحذر من إشعال الحرب في الكاريبي
https://sarabic.ae/20251014/ترامب-القوات-الأمريكية-استهدفت-قاربا-كان-ينقل-مخدرات-بالقرب-من-سواحل-فنزويلا-1106009438.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا

19:07 GMT 18.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "دمرنا غواصة ضخمة محملة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مسار معروف لتهريب المخدرات".

وأضاف ترامب أن أربعة تجار مخدرات كانوا على متنها، قُتل اثنان منهم، وسيتم إعادة الناجيين إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، للاعتقال والمحاكمة.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب: القوات الأمريكية استهدفت قاربا كان ينقل مخدرات بالقرب من سواحل فنزويلا
14 أكتوبر, 18:27 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.
وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".
ترامب: الولايات المتحدة هاجمت "غواصة لنقل المخدرات" في بحر الكاريبي
مادورو يتهم الاستخبارات الأمريكية بـ"تدبير انقلابات" ويحذر من إشعال الحرب في الكاريبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала