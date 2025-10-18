https://sarabic.ae/20251018/ترامب-يعلن-تدمير-غواصة-كبيرة-محملة-بالمخدرات-كانت-متجهة-نحو-أمريكا--1106160844.html
ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا
ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T19:07+0000
2025-10-18T19:07+0000
2025-10-18T19:07+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "دمرنا غواصة ضخمة محملة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مسار معروف لتهريب المخدرات".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".ترامب: الولايات المتحدة هاجمت "غواصة لنقل المخدرات" في بحر الكاريبيمادورو يتهم الاستخبارات الأمريكية بـ"تدبير انقلابات" ويحذر من إشعال الحرب في الكاريبي
https://sarabic.ae/20251014/ترامب-القوات-الأمريكية-استهدفت-قاربا-كان-ينقل-مخدرات-بالقرب-من-سواحل-فنزويلا-1106009438.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعلن تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تدمير "غواصة كبيرة" محملة بالمخدرات كانت متجهة نحو أمريكا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "دمرنا غواصة ضخمة محملة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مسار معروف لتهريب المخدرات".
وأضاف ترامب أن أربعة تجار مخدرات كانوا على متنها، قُتل اثنان منهم، وسيتم إعادة الناجيين إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، للاعتقال والمحاكمة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.
وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".