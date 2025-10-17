https://sarabic.ae/20251017/ترامب-الولايات-المتحدة-هاجمت-غواصة-لنقل-المخدرات-في-بحر-الكاريبي-1106133471.html

ترامب: الولايات المتحدة هاجمت "غواصة لنقل المخدرات" في بحر الكاريبي

ترامب: الولايات المتحدة هاجمت "غواصة لنقل المخدرات" في بحر الكاريبي

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول تقارير عن غارة استهدفت غواصة لنقل المخدرات: "هاجمنا غواصة، وكانت تلك غواصة لنقل المخدرات، صُمّمت خصيصاً لنقل كميات هائلة من المخدرات".صرح مسؤول أمريكي، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الأمريكي نفذ أمس الخميس، ضربة جديدة استهدفت سفينة "يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي"، بحسب زعمه، مؤكدًا وجود ناجين بين أفراد طاقمها.ونقلت وكالة بريطانية عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لا توجد تفاصيل إضافية حول الحادث، الذي لم يُعلن عنه سابقًا.وفي وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".

