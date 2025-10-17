https://sarabic.ae/20251017/فنزويلا-تطلب-من-مجلس-الأمن-إدانة-الضربات-الأمريكية-واعتبارها-انتهاكا-لسيادتها-1106096977.html
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن إدانة الضربات الأمريكية واعتبارها انتهاكا لسيادتها
طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها عملا غير قانوني، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها
2025-10-17T01:27+0000
2025-10-17T01:27+0000
2025-10-17T02:05+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وبحسب وكالة "رويترز"، وجه السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، أمس الخميس،، خطابا إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.واتهم السفير الفنزويلي في خطابه واشنطن بقتل ما لا يقل عن 27 شخصا خلال تلك الضربات التي استهدفت "قوارب مدنية كانت تعبر المياه الدولية"، مطالبا بالتحقيق في "الطبيعة غير القانونية لهذه الهجمات".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".وأضاف أن:وذكرت تقارير أن القوات الأمريكية نفذت، في الأسابيع الأخيرة، ما لا يقل عن 5 ضربات ضد قوارب "يُشتبه في حملها مخدرات" بمنطقة الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.ويُعد هذا التصعيد جزءًا من حملة عسكرية أوسع تمارس بها واشنطن ضغوطًا على حكومة مادورو، وتشمل نشر أصول جوية وبحرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى نحو 4 آلاف جندي أمريكي.وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن إدارة ترامب أبلغت المشرعين بأنها تعتبر نفسها في "نزاع مسلح غير دولي" مع منظمات تهريب المخدرات.وكانت واشنطن، اتهمت مادورو سابقًا بـ"الضلوع في شبكة تهريب" تعرف باسم "كارتيل الشمس"، تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين كبارًا في فنزويلا، وهو ما نفاه الرئيس الفنزويلي مرارًا، معتبرًا أن "الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة البلاد".
الولايات المتحدة الأمريكية
01:27 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 02:05 GMT 17.10.2025)
طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها عملا غير قانوني، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وبحسب وكالة "رويترز"، وجه السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، أمس الخميس،، خطابا إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
واتهم السفير الفنزويلي في خطابه واشنطن بقتل ما لا يقل عن 27 شخصا خلال تلك الضربات التي استهدفت "قوارب مدنية كانت تعبر المياه الدولية"، مطالبا بالتحقيق في "الطبيعة غير القانونية لهذه الهجمات".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "عمليات سرية" داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.
وقال ترامب، خلال حديث في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، "تبحث في خيارات على الأرض مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة (في فنزويلا)".
"الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي لا تعترف به واشنطن وعدة دول أخرى كزعيم شرعي لفنزويلا، جزء من سياسة واشنطن في مواجهة النظام غير الشرعي في كراكاس"
وذكرت تقارير أن القوات الأمريكية نفذت، في الأسابيع الأخيرة، ما لا يقل عن 5 ضربات ضد قوارب "يُشتبه في حملها مخدرات" بمنطقة الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.
ويُعد هذا التصعيد جزءًا من حملة عسكرية أوسع تمارس بها واشنطن ضغوطًا على حكومة مادورو
، وتشمل نشر أصول جوية وبحرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى نحو 4 آلاف جندي أمريكي.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن إدارة ترامب أبلغت المشرعين بأنها تعتبر نفسها في "نزاع مسلح غير دولي" مع منظمات تهريب المخدرات.
وكانت واشنطن، اتهمت مادورو سابقًا بـ"الضلوع في شبكة تهريب" تعرف باسم "كارتيل الشمس"، تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين كبارًا في فنزويلا، وهو ما نفاه الرئيس الفنزويلي مرارًا، معتبرًا أن "الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة البلاد".