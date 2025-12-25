https://sarabic.ae/20251225/بوتين-يتعين-على-روسيا-تغيير-النموذج-الكامل-لتدريب-الأفراد-في-سياق-تطور-الذكاء-الاصطناعي-1108558152.html

بوتين: يتعين علينا إجراء تغيير جذري في منظومة إعداد الكوادر البشرية لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي

بوتين: يتعين علينا إجراء تغيير جذري في منظومة إعداد الكوادر البشرية لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة تغيير منهج تدريب الكوادر البشرية في روسيا، بشكل جذري في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الدولة: "الآن، بينما نعمل على حلول لسياسة الموارد البشرية قصيرة ومتوسطة المدى، يجب أن نفكر في التغييرات المنهجية، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وأن نكون مستعدين لها".وأضاف: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولا تكنولوجيا هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".وتابع بوتين: "سيزداد الطلب بشكل كبير على بعض التخصصات والمتخصصين ذوي الكفاءات العالية، بينما سيحل الذكاء الاصطناعي تدريجيًا محل الموظفين المبتدئين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجالات إبداعية وحتى فكرية".وأكمل: "بالطبع، لكل منطقة اتحادية خصائصها الفريدة، ولكن لا بد من تهيئة الظروف اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي بين السكان في كل منطقة تقريبا، وأؤكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم".وأشار بوتين إلى أنه من المهم معالجة الاختلالات التي نشأت في سوق العمل، قائلا: "فيما يتعلق بالمهام الراهنة، من المهم معالجة الاختلالات التي نشأت في سوق العمل".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمضي قدمًا وتتطور رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية في روسيا مستقرة، وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، في الجلسة العامة الختامية للدور التشريعي الخريفي: "رغم كل التحديات، فإن روسيا تمضي قدما وتتطور. لدينا مؤشرات اقتصادية كلية رئيسية مستقرة".وقال: "الوضع المالي العام يسمح لنا بتغطية نفقات الدفاع والأمن بالكامل، مع تسريع وتيرة التنمية في المجالات الرئيسية ضمن إطار المشاريع الوطنية الجديدة. وقد أصبح إطلاقها، من نواح عديدة، حدثا بارزا، بل أهم حدث في هذا العام".بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحدياتبالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي

