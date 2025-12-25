بوتين: يتعين علينا إجراء تغيير جذري في منظومة إعداد الكوادر البشرية لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/بوتين-يتعين-على-روسيا-تغيير-النموذج-الكامل-لتدريب-الأفراد-في-سياق-تطور-الذكاء-الاصطناعي-1108558152.html
بوتين: يتعين علينا إجراء تغيير جذري في منظومة إعداد الكوادر البشرية لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي
بوتين: يتعين علينا إجراء تغيير جذري في منظومة إعداد الكوادر البشرية لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة تغيير منهج تدريب الكوادر البشرية في روسيا، بشكل جذري في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T11:22+0000
2025-12-25T12:16+0000
روسيا
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108558458_0:329:3056:2048_1920x0_80_0_0_8b904a0a3a4e07543697f54a6b08327d.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الدولة: "الآن، بينما نعمل على حلول لسياسة الموارد البشرية قصيرة ومتوسطة المدى، يجب أن نفكر في التغييرات المنهجية، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وأن نكون مستعدين لها".وأضاف: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولا تكنولوجيا هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".وتابع بوتين: "سيزداد الطلب بشكل كبير على بعض التخصصات والمتخصصين ذوي الكفاءات العالية، بينما سيحل الذكاء الاصطناعي تدريجيًا محل الموظفين المبتدئين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجالات إبداعية وحتى فكرية".وأكمل: "بالطبع، لكل منطقة اتحادية خصائصها الفريدة، ولكن لا بد من تهيئة الظروف اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي بين السكان في كل منطقة تقريبا، وأؤكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم".وأشار بوتين إلى أنه من المهم معالجة الاختلالات التي نشأت في سوق العمل، قائلا: "فيما يتعلق بالمهام الراهنة، من المهم معالجة الاختلالات التي نشأت في سوق العمل".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمضي قدمًا وتتطور رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية في روسيا مستقرة، وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، في الجلسة العامة الختامية للدور التشريعي الخريفي: "رغم كل التحديات، فإن روسيا تمضي قدما وتتطور. لدينا مؤشرات اقتصادية كلية رئيسية مستقرة".وقال: "الوضع المالي العام يسمح لنا بتغطية نفقات الدفاع والأمن بالكامل، مع تسريع وتيرة التنمية في المجالات الرئيسية ضمن إطار المشاريع الوطنية الجديدة. وقد أصبح إطلاقها، من نواح عديدة، حدثا بارزا، بل أهم حدث في هذا العام".بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحدياتبالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
https://sarabic.ae/20251224/بوتين-روسيا-تمضي-قدما-وتتطور-رغم-كل-التحديات-1108520144.html
https://sarabic.ae/20251224/إعلام-أمريكي-الروبل-الروسي-يتصدر-العملات-العالمية-أمام-الدولار-مسجلا-أقوى-أداء-منذ-عقود-1108530939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108558458_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_743da91b73a7994056b655e70ae8a0c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي

بوتين: يتعين علينا إجراء تغيير جذري في منظومة إعداد الكوادر البشرية لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي

11:22 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 12:16 GMT 25.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة تغيير منهج تدريب الكوادر البشرية في روسيا، بشكل جذري في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر البالغة.
وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الدولة: "الآن، بينما نعمل على حلول لسياسة الموارد البشرية قصيرة ومتوسطة المدى، يجب أن نفكر في التغييرات المنهجية، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وأن نكون مستعدين لها".
وأضاف: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولا تكنولوجيا هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".

وأضاف الرئيس بوتين: "المبادئ الأساسية لتدريب المتخصصين وتطوير مسارهم المهني تشهد تحولًا جذريًا (في ظل تطور الذكاء الاصطناعي)".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحديات
أمس, 12:28 GMT
وتابع بوتين: "سيزداد الطلب بشكل كبير على بعض التخصصات والمتخصصين ذوي الكفاءات العالية، بينما سيحل الذكاء الاصطناعي تدريجيًا محل الموظفين المبتدئين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجالات إبداعية وحتى فكرية".

وأضاف: "التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج لن يحل محل العمليات الفردية وبالتالي الموظفين فحسب، بل سيخلق أيضًا، كما قلت سابقًا، وظائف جديدة تتطلب القدرة على تحديد الأهداف والعمل مع البيانات، وامتلاك عقلية هندسية، وتحمل المسؤولية".

وأكمل: "بالطبع، لكل منطقة اتحادية خصائصها الفريدة، ولكن لا بد من تهيئة الظروف اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي بين السكان في كل منطقة تقريبا، وأؤكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم".
أوراق نقدية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
إعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود
أمس, 18:18 GMT
وأشار بوتين إلى أنه من المهم معالجة الاختلالات التي نشأت في سوق العمل، قائلا: "فيما يتعلق بالمهام الراهنة، من المهم معالجة الاختلالات التي نشأت في سوق العمل".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في مجالات عدة، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، قائلا: "من الضروري أيضا تحسين هيكل التوظيف القطاعي من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية من المجالات، التي يتطلب وسينخفض فيها التوظيف بشكل طبيعي، وكذلك القطاعات التي سيعمل فيها الذكاء الاصطناعي ليحل محل البشر. وتشمل هذه القطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمينية، وقطاع الإدارة العامة، وغيرها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمضي قدمًا وتتطور رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية في روسيا مستقرة، وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، في الجلسة العامة الختامية للدور التشريعي الخريفي: "رغم كل التحديات، فإن روسيا تمضي قدما وتتطور. لدينا مؤشرات اقتصادية كلية رئيسية مستقرة".
وقال: "الوضع المالي العام يسمح لنا بتغطية نفقات الدفاع والأمن بالكامل، مع تسريع وتيرة التنمية في المجالات الرئيسية ضمن إطار المشاريع الوطنية الجديدة. وقد أصبح إطلاقها، من نواح عديدة، حدثا بارزا، بل أهم حدث في هذا العام".
بوتين: روسيا تمضي قدما وتتطور رغم كل التحديات
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала