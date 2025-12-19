https://sarabic.ae/20251219/بالأرقام--بوتين-يؤكد-على-قوة-الاقتصاد-الروسي-1108333246.html

بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حواره المباشر مع المواطنين اليوم الجمعة، أن البيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.وقال الرئيس بوتين عن الاقتصاد الروسي بالأرقام:المؤشرات الرئيسية:الاقتصاد نما بنسبة 1% في 2025، و9.7% خلال السنوات الثلاث الماضية. للمقارنة، اقتصاد منطقة اليورو نما 3.1% في نفس الفترة.نمو الاقتصاد عند 1% مخطط له ويهدف لمكافحة التضخم.التضخم حتى نهاية 2025 سيكون دون 6% عند 5.7%.الدين الحكومي الروسي من الأدنى في العالم عند 17.7% من حجم الناتج الإجمالي للبلاد، وفي السنوات الثلاث القادمة لن يتجاوز 20%.أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية:الإنتاج الصناعي: سجل نموا بنسبة 1% في 2025.الإنتاج الزراعي: حقق ارتفاعا ملحوظا بلغ +3.7%.قطاع الإسكان والإنشاءات: تم بناء ما بين 103 إلى 105 ملايين متر مربع من المباني السكنية.قطاع العمل:الأجور نمت بمعدل 4.5% في 2025.معدل البطالة في روسيا عند أدنى مستوى تاريخي بواقع 2.2%.احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي:الاحتياطيات الدولية: ارتفعت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي إلى 741.5 مليار دولار.الميزانية:في العام الحالي بلغ عجز الميزانية 2.6%.التوقعات للعام المقبل: 1.6% ما يشير إلى تحسن متوقع.وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.

