بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي

عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/بالأرقام--بوتين-يؤكد-على-قوة-الاقتصاد-الروسي-1108333246.html
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حواره المباشر مع المواطنين اليوم الجمعة، أن البيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T11:00+0000
2025-12-19T11:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108332903_0:0:846:477_1920x0_80_0_0_07dc4ad34bdeef454d3d1b9837980b05.jpg
وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.وقال الرئيس بوتين عن الاقتصاد الروسي بالأرقام:المؤشرات الرئيسية:الاقتصاد نما بنسبة 1% في 2025، و9.7% خلال السنوات الثلاث الماضية. للمقارنة، اقتصاد منطقة اليورو نما 3.1% في نفس الفترة.نمو الاقتصاد عند 1% مخطط له ويهدف لمكافحة التضخم.التضخم حتى نهاية 2025 سيكون دون 6% عند 5.7%.الدين الحكومي الروسي من الأدنى في العالم عند 17.7% من حجم الناتج الإجمالي للبلاد، وفي السنوات الثلاث القادمة لن يتجاوز 20%.أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية:الإنتاج الصناعي: سجل نموا بنسبة 1% في 2025.الإنتاج الزراعي: حقق ارتفاعا ملحوظا بلغ +3.7%.قطاع الإسكان والإنشاءات: تم بناء ما بين 103 إلى 105 ملايين متر مربع من المباني السكنية.قطاع العمل:الأجور نمت بمعدل 4.5% في 2025.معدل البطالة في روسيا عند أدنى مستوى تاريخي بواقع 2.2%.احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي:الاحتياطيات الدولية: ارتفعت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي إلى 741.5 مليار دولار.الميزانية:في العام الحالي بلغ عجز الميزانية 2.6%.التوقعات للعام المقبل: 1.6% ما يشير إلى تحسن متوقع.وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-حول-محاولات-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-في-أوروبا-ليست-سرقة-بل-عملية-سطو-1108331041.html
https://sarabic.ae/20251219/ملايين-الأسئلة-في-نتائج-العام-بوتين-يجري-حوارا-مباشرا-مع-الشعب-الروسي-1108308121.html
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-أكثر-من-400-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-مع-القوات-الروسية-في-عام-2025-1108332351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108332903_53:0:788:551_1920x0_80_0_0_57877b01c11434871f7d4f0602448136.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي

11:00 GMT 19.12.2025
© Sputnikبوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي
بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حواره المباشر مع المواطنين اليوم الجمعة، أن البيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المباشرة على موسكو.
وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
ولفت إلى أن روسيا تمكنت من تحقيق توازن في الميزانية، وأن جودة هذا التوازن تعادل مستوى عام 2021، وهو ما وصفه بـ"مؤشر على استقرار الاقتصاد".
وقال الرئيس بوتين عن الاقتصاد الروسي بالأرقام:

المؤشرات الرئيسية:

الاقتصاد نما بنسبة 1% في 2025، و9.7% خلال السنوات الثلاث الماضية. للمقارنة، اقتصاد منطقة اليورو نما 3.1% في نفس الفترة.
نمو الاقتصاد عند 1% مخطط له ويهدف لمكافحة التضخم.
التضخم حتى نهاية 2025 سيكون دون 6% عند 5.7%.
الدين الحكومي الروسي من الأدنى في العالم عند 17.7% من حجم الناتج الإجمالي للبلاد، وفي السنوات الثلاث القادمة لن يتجاوز 20%.
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين حول محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في أوروبا: ليست سرقة بل عملية سطو
10:00 GMT

أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية:

الإنتاج الصناعي: سجل نموا بنسبة 1% في 2025.
الإنتاج الزراعي: حقق ارتفاعا ملحوظا بلغ +3.7%.
قطاع الإسكان والإنشاءات: تم بناء ما بين 103 إلى 105 ملايين متر مربع من المباني السكنية.
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
08:58 GMT

قطاع العمل:

الأجور نمت بمعدل 4.5% في 2025.
معدل البطالة في روسيا عند أدنى مستوى تاريخي بواقع 2.2%.
احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي:
الاحتياطيات الدولية: ارتفعت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي إلى 741.5 مليار دولار.

الميزانية:

في العام الحالي بلغ عجز الميزانية 2.6%.
التوقعات للعام المقبل: 1.6% ما يشير إلى تحسن متوقع.
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات الروسية في عام 2025
10:28 GMT
وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала