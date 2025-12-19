https://sarabic.ae/20251219/بوتين-أكثر-من-400-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-مع-القوات-الروسية-في-عام-2025-1108332351.html

بوتين: أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات الروسية في عام 2025

بوتين: أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات الروسية في عام 2025

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الروسية في عام 2025".

وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "لقد تعاقدنا مع أكثر من 400 ألف شخص خلال العام الماضي 406 ألف أو 410 ألف شخص".وأضاف: "لدينا العديد من الأشخاص الراغبين - رجالنا، رجال حقيقيون، يأتون طواعية، ويوقعون عقودًا للخدمة في القوات المسلحة، ويذهبون طواعية للدفاع عن مصالح الوطن ومصالح الشعب".ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحوار السنوي المعروف باسم "نتائج العام"، الذي يتيح للمواطنين الروس طرح أسئلتهم مباشرة على رئيس الدولة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية.وأضاف: "هذه مدينة مهمة، ومن هنا تتاح فرص للتحرك نحو إحدى المناطق المحصنة الرئيسية، وهي جزء من هذه المنطقة، مدينة سلافيانسك".بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك

