عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
بوتين: أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات الروسية في عام 2025
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الروسية في عام 2025".
وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "لقد تعاقدنا مع أكثر من 400 ألف شخص خلال العام الماضي 406 ألف أو 410 ألف شخص".وأضاف: "لدينا العديد من الأشخاص الراغبين - رجالنا، رجال حقيقيون، يأتون طواعية، ويوقعون عقودًا للخدمة في القوات المسلحة، ويذهبون طواعية للدفاع عن مصالح الوطن ومصالح الشعب".ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحوار السنوي المعروف باسم "نتائج العام"، الذي يتيح للمواطنين الروس طرح أسئلتهم مباشرة على رئيس الدولة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية.وأضاف: "هذه مدينة مهمة، ومن هنا تتاح فرص للتحرك نحو إحدى المناطق المحصنة الرئيسية، وهي جزء من هذه المنطقة، مدينة سلافيانسك".بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك
بوتين: أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات الروسية في عام 2025

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورنتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الروسية في عام 2025".
وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "لقد تعاقدنا مع أكثر من 400 ألف شخص خلال العام الماضي 406 ألف أو 410 ألف شخص".
وأضاف: "لدينا العديد من الأشخاص الراغبين - رجالنا، رجال حقيقيون، يأتون طواعية، ويوقعون عقودًا للخدمة في القوات المسلحة، ويذهبون طواعية للدفاع عن مصالح الوطن ومصالح الشعب".
بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحوار السنوي المعروف باسم "نتائج العام"، الذي يتيح للمواطنين الروس طرح أسئلتهم مباشرة على رئيس الدولة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "السيطرة على مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ستتيح للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم نحو سلافيانسك".

وأضاف: "هذه مدينة مهمة، ومن هنا تتاح فرص للتحرك نحو إحدى المناطق المحصنة الرئيسية، وهي جزء من هذه المنطقة، مدينة سلافيانسك".
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك
