بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام

09:18 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 19.12.2025)
وقال الرئيس بوتين خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "إننا لا نرى مثل هذا الاستعداد حتى الآن".
وأضاف بوتين: "روسيا على دراية ببعض الإشارات، بما في ذلك تلك الواردة من كييف، التي تفيد بأن أوكرانيا مستعدة للدخول في نوع من الحوار".
وأشار بوتين إلى أن "كييف ترفض بشكل أساسي إنهاء الصراع بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة وراغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".
وأردف بوتين: "إن روسيا حذرت أوكرانيا في عام 2022 من أنها ستضطر إلى الاعتراف بالجمهوريات غير المعترف بها، وطلبت السماح لها بالعيش في سلام".
وبين بوتين بأن الصراع في أوكرانيا بدأ بانقلاب عسكري في كييف، قائلا: "دعوني أذكركم كيف بدأ كل شيء. لقد بدأ الأمر بالانقلاب في أوكرانيا عام 2014 والخداع بشأن إمكانية التوصل إلى حل سلمي لجميع المشاكل نتيجة لاتفاقيات مينسك".
وأعلن الرئيس الروسي أنه تلقى للتو تقريراً من رئيس الأركان العامة حول الوضع على الجبهة، مبينا أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس القتالي بأكمله، فيما العدو يتراجع.
وتابع بوتين: "تم نقل المبادرة الاستراتيجية على الجبهة بالكامل إلى أيدي الاتحاد الروسي بعد طرد العدو من أرض كورسك".
وبين الرئيس الروسي بأن "نظام كييف أمضى 10 سنوات في بناء مناطق محصنة على خط مناطق سلافيانسك - كراماتورسك- كونستانتينوفكا، وأنها من المناطق المحصنة الرئيسية في أوكرانيا في الوقت الحالي".
وأكد الرئيس الروسي أن "كييف تكبدت خسائر فادحة في احتياطياتها الاستراتيجية نتيجة للعمليات الفعالة للقوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن "استنزاف احتياطيات القوات الأوكرانية يجب أن يشجع نظام كييف على إنهاء الصراع سلميا".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لا ترغبان في العيش تحت ضغط القوميين، مؤكدا أن "القوات الروسية تعمل بنشاط وفعالية في اتجاه ليمانسكي الجنوبي".
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.