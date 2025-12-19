بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام

عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-روسيا-لا-ترى-حتى-الآن-استعدادا-أوكرانيا-للسلام--عاجل-1108326024.html
بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا ترى حتى الآن استعداداً من أوكرانيا لمناقشة القضية الحدودية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T09:18+0000
2025-12-19T10:23+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325859_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_b9e994215dd330fda611e6dec0ecf6a8.jpg
وقال الرئيس بوتين خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "إننا لا نرى مثل هذا الاستعداد حتى الآن".وأشار بوتين إلى أن "كييف ترفض بشكل أساسي إنهاء الصراع بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة وراغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".وبين بوتين بأن الصراع في أوكرانيا بدأ بانقلاب عسكري في كييف، قائلا: "دعوني أذكركم كيف بدأ كل شيء. لقد بدأ الأمر بالانقلاب في أوكرانيا عام 2014 والخداع بشأن إمكانية التوصل إلى حل سلمي لجميع المشاكل نتيجة لاتفاقيات مينسك".وأعلن الرئيس الروسي أنه تلقى للتو تقريراً من رئيس الأركان العامة حول الوضع على الجبهة، مبينا أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس القتالي بأكمله، فيما العدو يتراجع.وبين الرئيس الروسي بأن "نظام كييف أمضى 10 سنوات في بناء مناطق محصنة على خط مناطق سلافيانسك - كراماتورسك- كونستانتينوفكا، وأنها من المناطق المحصنة الرئيسية في أوكرانيا في الوقت الحالي".وأكد الرئيس الروسي أن "كييف تكبدت خسائر فادحة في احتياطياتها الاستراتيجية نتيجة للعمليات الفعالة للقوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن "استنزاف احتياطيات القوات الأوكرانية يجب أن يشجع نظام كييف على إنهاء الصراع سلميا".وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325859_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_01efa870ccb4888fb7f506276b2676e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا

بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام

09:18 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 19.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورنتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا ترى حتى الآن استعداداً من أوكرانيا لمناقشة القضية الحدودية.
وقال الرئيس بوتين خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "إننا لا نرى مثل هذا الاستعداد حتى الآن".

وأضاف بوتين: "روسيا على دراية ببعض الإشارات، بما في ذلك تلك الواردة من كييف، التي تفيد بأن أوكرانيا مستعدة للدخول في نوع من الحوار".

وأشار بوتين إلى أن "كييف ترفض بشكل أساسي إنهاء الصراع بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة وراغبة في إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".
وأردف بوتين: "إن روسيا حذرت أوكرانيا في عام 2022 من أنها ستضطر إلى الاعتراف بالجمهوريات غير المعترف بها، وطلبت السماح لها بالعيش في سلام".
وبين بوتين بأن الصراع في أوكرانيا بدأ بانقلاب عسكري في كييف، قائلا: "دعوني أذكركم كيف بدأ كل شيء. لقد بدأ الأمر بالانقلاب في أوكرانيا عام 2014 والخداع بشأن إمكانية التوصل إلى حل سلمي لجميع المشاكل نتيجة لاتفاقيات مينسك".
وأعلن الرئيس الروسي أنه تلقى للتو تقريراً من رئيس الأركان العامة حول الوضع على الجبهة، مبينا أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس القتالي بأكمله، فيما العدو يتراجع.

وتابع بوتين: "تم نقل المبادرة الاستراتيجية على الجبهة بالكامل إلى أيدي الاتحاد الروسي بعد طرد العدو من أرض كورسك".

وبين الرئيس الروسي بأن "نظام كييف أمضى 10 سنوات في بناء مناطق محصنة على خط مناطق سلافيانسك - كراماتورسك- كونستانتينوفكا، وأنها من المناطق المحصنة الرئيسية في أوكرانيا في الوقت الحالي".
وأكد الرئيس الروسي أن "كييف تكبدت خسائر فادحة في احتياطياتها الاستراتيجية نتيجة للعمليات الفعالة للقوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن "استنزاف احتياطيات القوات الأوكرانية يجب أن يشجع نظام كييف على إنهاء الصراع سلميا".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لا ترغبان في العيش تحت ضغط القوميين، مؤكدا أن "القوات الروسية تعمل بنشاط وفعالية في اتجاه ليمانسكي الجنوبي".
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، حيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала