ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-تحرير-سيفيرسك-يفتح-الطريق-للجيش-الروسي-إلى-سلافيانسك--1108328046.html
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك
بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن السيطرة على مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ستتيح للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم نحو... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T09:31+0000
2025-12-19T10:08+0000
فلاديمير بوتين
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108327009_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9e4ffacecb22b06abd4f47ba6e63b70f.jpg
وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "مؤخرا، قدم رئيس الأركان العامة وقائد تجمع القوات والقادة الميدانيون، بمن فيهم قائد اللواء الذي كان في مكتبي، تقريرًا عن السيطرة على سيفيرسك". وذكر المحلل العسكري أليكسي ليونكوف، في وقت سابق، أن "تحرير سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك".ويفتح هذا الطريق أمام هجومنا اللاحق على سلافيانسك وكراماتورسك، ومن النتائج المهمة الأخرى أن المجموعة التي سيطرت على سيفيرسك، وكانت هذه المدينة، بالمناسبة، جزءًا مما يُسمى بخط المدن الحصينة، وكانت بمثابة طليعة هذا الدفاع - قد دفعت ثمنًا باهظًا للعدو، وفقا للخبير.من الواضح أن العدو يواجه الآن مأزقًا خطيرًا على الأطراف الشرقية لمدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، حيث يضغط عليه من الشمال، من كراسني ليمان، ومن الجنوب، من كوستيانتينيفكا ودروژكوفكا. هذا يعني أن المرحلة التالية من تحرير هاتين المدينتين، كراماتورسك وسلوفيانسك، من قبضة مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت، وفقا للخبير.
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن السيطرة على مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ستتيح للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم نحو سلافيانسك.
وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "مؤخرا، قدم رئيس الأركان العامة وقائد تجمع القوات والقادة الميدانيون، بمن فيهم قائد اللواء الذي كان في مكتبي، تقريرًا عن السيطرة على سيفيرسك".

وأضاف: "هذه مدينة مهمة، ومن هنا تتاح فرص للتحرك نحو إحدى المناطق المحصنة الرئيسية، وهي جزء من هذه المنطقة، مدينة سلافيانسك"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الكرملين: بوتين كان وسيبقى أحد أكثر السياسيين خبرة وحكمة في العالم
أمس, 16:34 GMT
وذكر المحلل العسكري أليكسي ليونكوف، في وقت سابق، أن "تحرير سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك".

وأضاف ليونكوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه لطالما أُشير إلى سيفيرسك باسم البوابة الشرقية، وهي جزء من مجموعة سلافيانسك-كراماتورسك، حاولنا السيطرة عليها في بداية العملية العسكرية الخاصة، ولكننا لم ننجح في ذلك إلا الآن.

ويفتح هذا الطريق أمام هجومنا اللاحق على سلافيانسك وكراماتورسك، ومن النتائج المهمة الأخرى أن المجموعة التي سيطرت على سيفيرسك، وكانت هذه المدينة، بالمناسبة، جزءًا مما يُسمى بخط المدن الحصينة، وكانت بمثابة طليعة هذا الدفاع - قد دفعت ثمنًا باهظًا للعدو، وفقا للخبير.

وأضاف الخبير، أنه "كان الهجوم على المدينة وتحريرها صعبًا، ولكن مع ذلك، فإن خبرة وحداتنا وتماسكها القتالي مكناها، رغم كل الجهود، من عجز العدو عن التمسك بهذه المدينة".

من الواضح أن العدو يواجه الآن مأزقًا خطيرًا على الأطراف الشرقية لمدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، حيث يضغط عليه من الشمال، من كراسني ليمان، ومن الجنوب، من كوستيانتينيفكا ودروژكوفكا. هذا يعني أن المرحلة التالية من تحرير هاتين المدينتين، كراماتورسك وسلوفيانسك، من قبضة مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت، وفقا للخبير.
