https://sarabic.ae/20251219/بوتين-تحرير-سيفيرسك-يفتح-الطريق-للجيش-الروسي-إلى-سلافيانسك--1108328046.html

بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك

بوتين: تحرير سيفيرسك يفتح الطريق للجيش الروسي إلى سلافيانسك

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن السيطرة على مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيستك الشعبية، ستتيح للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم نحو... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T09:31+0000

2025-12-19T09:31+0000

2025-12-19T10:08+0000

فلاديمير بوتين

موسكو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108327009_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9e4ffacecb22b06abd4f47ba6e63b70f.jpg

وقال بوتين خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر": "مؤخرا، قدم رئيس الأركان العامة وقائد تجمع القوات والقادة الميدانيون، بمن فيهم قائد اللواء الذي كان في مكتبي، تقريرًا عن السيطرة على سيفيرسك". وذكر المحلل العسكري أليكسي ليونكوف، في وقت سابق، أن "تحرير سيفيرسك يفتح للجيش الروسي الطريق إلى سلافيانسك وكراماتورسك".ويفتح هذا الطريق أمام هجومنا اللاحق على سلافيانسك وكراماتورسك، ومن النتائج المهمة الأخرى أن المجموعة التي سيطرت على سيفيرسك، وكانت هذه المدينة، بالمناسبة، جزءًا مما يُسمى بخط المدن الحصينة، وكانت بمثابة طليعة هذا الدفاع - قد دفعت ثمنًا باهظًا للعدو، وفقا للخبير.من الواضح أن العدو يواجه الآن مأزقًا خطيرًا على الأطراف الشرقية لمدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، حيث يضغط عليه من الشمال، من كراسني ليمان، ومن الجنوب، من كوستيانتينيفكا ودروژكوفكا. هذا يعني أن المرحلة التالية من تحرير هاتين المدينتين، كراماتورسك وسلوفيانسك، من قبضة مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت، وفقا للخبير.

https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-بوتين-كان-وسيبقى-أحد-أكثر-السياسيين-خبرة-وحكمة-في-العالم-1108306923.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, موسكو