الكرملين: بوتين كان وسيبقى أحد أكثر السياسيين خبرة وحكمة في العالم
الكرملين: بوتين كان وسيبقى أحد أكثر السياسيين خبرة وحكمة في العالم
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان، ولا يزال، وسيظل أحد أكثر السياسيين خبرةً وحكمة واحتراما في العالم... 18.12.2025
وقال بيسكوف، في مقابلة أجرتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "كان الرئيس بوتين، ولا يزال، وسيبقى أحد أكثر الشخصيات السياسية خبرةً وحكمةً في العالم، ويحظى باحترام غالبية الشخصيات السياسية في العالم".وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا قامت وتقوم وستواصل القيام بدور بالغ الأهمية في السياسة العالمية. كان الرئيس (فلاديمير) بوتين، ولا يزال، وسيظل أحد الشخصيات السياسية الأكثر خبرةً وحكمةً، ويحظى باحترام غالبية الشخصيات السياسية في العالم".
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان، ولا يزال، وسيظل أحد أكثر السياسيين خبرةً وحكمة واحتراما في العالم.
وقال بيسكوف، في مقابلة أجرتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "كان الرئيس بوتين، ولا يزال، وسيبقى أحد أكثر الشخصيات السياسية خبرةً وحكمةً في العالم، ويحظى باحترام غالبية الشخصيات السياسية في العالم".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "روسيا كانت وما زالت وستبقى لاعب أساسي ومهم في السياسة العالمية".
وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا قامت وتقوم وستواصل القيام بدور بالغ الأهمية في السياسة العالمية. كان الرئيس (فلاديمير) بوتين، ولا يزال، وسيظل أحد الشخصيات السياسية الأكثر خبرةً وحكمةً، ويحظى باحترام غالبية الشخصيات السياسية في العالم".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده تستعد لاتصالات مع الولايات المتحدة لفهم مدى تغير الأطروحات المتفق عليها سابقا بشأن التسوية الأوكرانية بعد الاتصالات مع كييف وأوروبا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نرى ما حدث مع هذه المجموعة من الأطروحات، دعونا نرى كيف أثر زيلينسكي والأوكرانيون عليها. من أجل فهم مدى تغيره، نقوم حاليا بإعداد اتصالات مناسبة مع الأمريكيين".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على مجموعة النقاط الرئيسية خلال الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا [منتصف آب/أغسطس الماضي]، ثم نتيجة لساعات من المفاوضات بين الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.