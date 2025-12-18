https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-موسكو-تجري-اتصالات-مع-واشنطن-لفهم-تغير-الأطروحات-المتفق-عليها-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1108306001.html
الكرملين: موسكو تجري اتصالات مع واشنطن لفهم تغير الأطروحات المتفق عليها لتسوية الأزمة الأوكرانية
2025-12-18T15:45+0000
2025-12-18T15:45+0000
2025-12-18T15:45+0000
وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نرى ما حدث مع هذه المجموعة من الأطروحات، دعونا نرى كيف أثر زيلينسكي والأوكرانيون عليها. من أجل فهم مدى تغيره، نقوم حاليا بإعداد اتصالات مناسبة مع الأمريكيين".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إمكانات العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كبيرة ومتبادلة المنفعة.وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة نظرنا، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة، وذات منفعة متبادلة".ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي، لافتا إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.وأوضح أن روسيا في مسائل التسوية في أوكرانيا تتطلع إلى واشنطن وليس إلى أوروبا، مضيفا: "الأوروبيون يلعبون لعبتهم الخاصة، ويبدو أنهم يريدون استمرار الحرب. لكن هنا نحن، بطبيعة الحال، نركز أكثر على نظرائنا في واشنطن".
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده تستعد لاتصالات مع الولايات المتحدة لفهم مدى تغير الأطروحات المتفق عليها سابقا بشأن التسوية الأوكرانية بعد الاتصالات مع كييف وأوروبا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نرى ما حدث مع هذه المجموعة من الأطروحات، دعونا نرى كيف أثر زيلينسكي والأوكرانيون عليها. من أجل فهم مدى تغيره، نقوم حاليا بإعداد اتصالات مناسبة مع الأمريكيين".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على مجموعة النقاط الرئيسية خلال الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا (منتصف آب/أغسطس الماضي)، ثم نتيجة لساعات من المفاوضات بين الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إمكانات العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كبيرة ومتبادلة المنفعة.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة نظرنا، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة، وذات منفعة متبادلة".
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي، لافتا إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.
وقال بيسكوف في المقابلة مع وسائل إعلام روسية، متحدثا عن عملية التسوية الأوكرانية: "هنا موقف واشنطن مهم جدا. نحن نراه حاسما للغاية، وواقعيا، وعمليا".
وأوضح أن روسيا في مسائل التسوية في أوكرانيا تتطلع إلى واشنطن وليس إلى أوروبا، مضيفا: "الأوروبيون يلعبون لعبتهم الخاصة، ويبدو أنهم يريدون استمرار الحرب. لكن هنا نحن، بطبيعة الحال، نركز أكثر على نظرائنا في واشنطن".