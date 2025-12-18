عربي
الكرملين: موسكو تجري اتصالات مع واشنطن لفهم تغير الأطروحات المتفق عليها لتسوية الأزمة الأوكرانية
الكرملين: موسكو تجري اتصالات مع واشنطن لفهم تغير الأطروحات المتفق عليها لتسوية الأزمة الأوكرانية
الكرملين: موسكو تجري اتصالات مع واشنطن لفهم تغير الأطروحات المتفق عليها لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده تستعد لاتصالات مع الولايات المتحدة لفهم مدى تغير الأطروحات المتفق عليها سابقا بشأن... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T15:45+0000
2025-12-18T15:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نرى ما حدث مع هذه المجموعة من الأطروحات، دعونا نرى كيف أثر زيلينسكي والأوكرانيون عليها. من أجل فهم مدى تغيره، نقوم حاليا بإعداد اتصالات مناسبة مع الأمريكيين".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إمكانات العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كبيرة ومتبادلة المنفعة.وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة نظرنا، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة، وذات منفعة متبادلة".ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي، لافتا إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.وأوضح أن روسيا في مسائل التسوية في أوكرانيا تتطلع إلى واشنطن وليس إلى أوروبا، مضيفا: "الأوروبيون يلعبون لعبتهم الخاصة، ويبدو أنهم يريدون استمرار الحرب. لكن هنا نحن، بطبيعة الحال، نركز أكثر على نظرائنا في واشنطن".
https://sarabic.ae/20251218/انقسام-في-الناتو-بشأن-انضمام-أوكرانيا-للحلف-1108302528.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: موسكو تجري اتصالات مع واشنطن لفهم تغير الأطروحات المتفق عليها لتسوية الأزمة الأوكرانية

15:45 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن بلاده تستعد لاتصالات مع الولايات المتحدة لفهم مدى تغير الأطروحات المتفق عليها سابقا بشأن التسوية الأوكرانية بعد الاتصالات مع كييف وأوروبا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "دعونا نرى ما حدث مع هذه المجموعة من الأطروحات، دعونا نرى كيف أثر زيلينسكي والأوكرانيون عليها. من أجل فهم مدى تغيره، نقوم حاليا بإعداد اتصالات مناسبة مع الأمريكيين".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على مجموعة النقاط الرئيسية خلال الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا (منتصف آب/أغسطس الماضي)، ثم نتيجة لساعات من المفاوضات بين الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إمكانات العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كبيرة ومتبادلة المنفعة.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة نظرنا، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة، وذات منفعة متبادلة".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
انقسام في الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف
14:35 GMT
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي، لافتا إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.

وقال بيسكوف في المقابلة مع وسائل إعلام روسية، متحدثا عن عملية التسوية الأوكرانية: "هنا موقف واشنطن مهم جدا. نحن نراه حاسما للغاية، وواقعيا، وعمليا".

وأوضح أن روسيا في مسائل التسوية في أوكرانيا تتطلع إلى واشنطن وليس إلى أوروبا، مضيفا: "الأوروبيون يلعبون لعبتهم الخاصة، ويبدو أنهم يريدون استمرار الحرب. لكن هنا نحن، بطبيعة الحال، نركز أكثر على نظرائنا في واشنطن".
