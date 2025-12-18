https://sarabic.ae/20251218/انقسام-في-الناتو-بشأن-انضمام-أوكرانيا-للحلف-1108302528.html
انقسام في الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف
وقال روتّه، خلال إحاطة صحفية: "إذا كنا نتحدث عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، فهذه مسألة جوهرية وعملية في آن واحد. فالمسألة الجوهرية هي أن أي دولة في منطقة أوروبا الأطلسية قد ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أما المسألة العملية، فهي أن العديد من أعضاء الحلف لن يعربوا عن موافقتهم، ما يعني عدم وجود اتفاق بالإجماع على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمجر".وطالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتّه، في وقت سابق، دول الحلف إلى تبني "نهج عسكري" في التفكير، زاعما أن دول الحلف ستكون "الهدف التالي" لروسيا.وأضاف: "عندما أصبحت الأمين العام للناتو، العام الماضي، حذرت من أن ما يحدث في أوكرانيا قد يحدث أيضًا مع دول الحلف، يجب علينا أن نتحول إلى التفكير بعقلية عسكرية"."المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدهاوزير الخارجية التركي: لا نرغب في اللجوء إلى عمل عسكري ضد "قسد" ويجب الالتزام باتفاق 10 مارس
