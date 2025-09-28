https://sarabic.ae/20250928/الناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-غير-محتملة-في-الوقت-الحالي-1105379078.html
الناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
الناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال خطاب ألقاه في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T19:17+0000
2025-09-28T19:17+0000
2025-09-28T19:17+0000
العالم
الناتو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg
وقال روته خلال الخطاب: "في مرحلة ما، ينتهي كل صراع، وإن لم يكن ذلك دائمًا من خلال المفاوضات، أعتقد أنه في حالة أوكرانيا، سينتهي الأمر على الأرجح بالمفاوضات".وأضاف روته: "يجب أن يعلم زيلينسكي أن بلاده محمية بعد أي اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، مرارًا وتكرارًا، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات الناتو في أوكرانيا، "مرفوض تمامًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن قوات الناتو ستكون أهدافًا مشروعة للجيش الروسي إذا ظهرت في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250928/ضابط-أمريكي-متقاعد-الجيوش-الأوروبية-عاجزة-عن-مواجهة-روسيا-دون-مساعدة-واشنطن-1105374963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_df7a4258dd3764edd9fb02bfce26e43b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الناتو, روسيا
الناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، خلال خطاب ألقاه في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات.
وقال روته خلال الخطاب: "في مرحلة ما، ينتهي كل صراع، وإن لم يكن ذلك دائمًا من خلال المفاوضات، أعتقد أنه في حالة أوكرانيا، سينتهي الأمر على الأرجح بالمفاوضات".
وأكد الأمين العام للحلف أن "عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي غير محتملة في الوقت الحالي بسبب مواقف الأعضاء الآخرين في المنظمة"، لكنه وعد بتزويد كييف بـ"ضمانات أمنية".
وأضاف روته: "يجب أن يعلم زيلينسكي أن بلاده محمية بعد أي اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، مرارًا وتكرارًا، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات الناتو في أوكرانيا، "مرفوض تمامًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد".
ووصفت الخارجية الروسية، التصريحات الصادرة عن لندن وعواصم أوروبية أخرى بشأن احتمال نشر قوات الناتو في أوكرانيا، بأنها "تحريض على استمرار الأعمال العدائية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن قوات الناتو ستكون أهدافًا مشروعة للجيش الروسي إذا ظهرت في أوكرانيا.