ضابط أمريكي متقاعد: الجيوش الأوروبية عاجزة عن مواجهة روسيا دون مساعدة واشنطن
28.09.2025
وفي غضون ذلك، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، وبشكل مفصّل أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو.
ضابط أمريكي متقاعد: الجيوش الأوروبية عاجزة عن مواجهة روسيا دون مساعدة واشنطن
ذكر دوغلاس ماكغريغور، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي والمستشار السابق للبنتاغون، أن "الجيوش الأوروبية عاجزة عن مواجهة روسيا، دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف ماكغريغور عبر قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب"، أن "الأمر الأكثر إحباطًا في هذه القصة برمتها هو أنها محاولة يائسة أخرى لجرنا، نحن الولايات المتحدة إلى حرب مع روسيا، لأن هذه هي النقطة الأساسية، والدول الصغيرة تفعل ذلك. الجيش البولندي على الأرجح جيد جدًا. إنه بالتأكيد أفضل بكثير من الثلاثة الآخرين، الألماني والفرنسي والبريطاني، هؤلاء الأصدقاء الثلاثة سيسقطون. لن ينجوا".
وأضاف الخبير الأمريكي أن الوضع في العالم "يزداد سخونة يوما بعد يوم، حيث يضعف موقف العولميين الذين يحكمون أوروبا بسرعة".
وفي السنوات الأخيرة، أعربت موسكو، مرارًا وتكرارًا، عن قلقها إزاء نشاط حلف الناتو غير المسبوق قرب حدودها.
وفي غضون ذلك، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، وبشكل مفصّل أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو.
وأضاف بوتين أن السياسيين الغربيين يُخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.