العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القضاء على وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة، المحاصرين في الغابة. ويبلغ عددهم حاليًا نحو عشرين شخصًا".ويوم أمس السبت، أفادت قوات الأمن الروسية بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ عددما فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".ويتراوح عدد أفراد سرية القوات المسلحة الأوكرانية بين 80 إلى 200 جندي، اعتمادًا على غرضها.وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم الخميس الماضي، بتدمير وحدات "شكفال" التابعة للواء 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تشكلت من سجناء سابقين، بشكل شبه كامل في مقاطعة خاركوف.القضاء على معظم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في الغابة في خاركوف- الأمن الروسي
وقال الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القضاء على وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة، المحاصرين في الغابة. ويبلغ عددهم حاليًا نحو عشرين شخصًا".
وبحسب جهاز الأمن فإنه خلال القتال في الغابة بالقرب من سينيلنيكوفسكي، تم صد هجوم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة.
ويوم أمس السبت، أفادت قوات الأمن الروسية بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.
وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ عددما فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".
ويتراوح عدد أفراد سرية القوات المسلحة الأوكرانية بين 80 إلى 200 جندي، اعتمادًا على غرضها.
وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم الخميس الماضي، بتدمير وحدات "شكفال" التابعة للواء 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تشكلت من سجناء سابقين، بشكل شبه كامل في مقاطعة خاركوف.