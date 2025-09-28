عربي
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250928/القوات-الأوكرانية-تفقد-كل-المسلحين-المحاصرين-في-غابات-خاركوف--الأمن-الروسي-1105360415.html
القوات الأوكرانية تفقد كل المسلحين المحاصرين في غابات خاركوف- الأمن الروسي
القوات الأوكرانية تفقد كل المسلحين المحاصرين في غابات خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، بأنه تم القضاء على جميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية تقريبًا، الذين حوصروا في غابة قرب سينيلنيكوفسكي على جبهة خاركوف. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T05:40+0000
2025-09-28T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403272_0:27:2501:1433_1920x0_80_0_0_e23c738aea91fc78fc8326c76ce76da9.jpg
وقال الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القضاء على وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة، ​​المحاصرين في الغابة. ويبلغ عددهم حاليًا نحو عشرين شخصًا".ويوم أمس السبت، أفادت قوات الأمن الروسية بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ عددما فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".ويتراوح عدد أفراد سرية القوات المسلحة الأوكرانية بين 80 إلى 200 جندي، اعتمادًا على غرضها.وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم الخميس الماضي، بتدمير وحدات "شكفال" التابعة للواء 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تشكلت من سجناء سابقين، بشكل شبه كامل في مقاطعة خاركوف.القضاء على معظم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في الغابة في خاركوف- الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403272_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_f3ca9b249c59be707d6279a54cc61654.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تفقد كل المسلحين المحاصرين في غابات خاركوف- الأمن الروسي

05:40 GMT 28.09.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت قوات الأمن الروسية، بأنه تم القضاء على جميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية تقريبًا، الذين حوصروا في غابة قرب سينيلنيكوفسكي على جبهة خاركوف.
وقال الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القضاء على وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة، ​​المحاصرين في الغابة. ويبلغ عددهم حاليًا نحو عشرين شخصًا".

وبحسب جهاز الأمن فإنه خلال القتال في الغابة بالقرب من سينيلنيكوفسكي، تم صد هجوم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة.

ويوم أمس السبت، أفادت قوات الأمن الروسية بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر, 09:02 GMT
وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ عددما فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".
ويتراوح عدد أفراد سرية القوات المسلحة الأوكرانية بين 80 إلى 200 جندي، اعتمادًا على غرضها.
وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم الخميس الماضي، بتدمير وحدات "شكفال" التابعة للواء 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تشكلت من سجناء سابقين، بشكل شبه كامل في مقاطعة خاركوف.
القضاء على معظم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في الغابة في خاركوف- الأمن الروسي
