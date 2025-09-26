عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين واللواء الآلي الثقيل 127 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من نصف قوات العدو المتمركزة في الغابة".وفي وقت سابق، أفادت قوات الأمن الروسية، بأن الجيش الروسي حاصر وحدات من لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في غابة قرب سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تتمكن من تحرير مجموعات قتالية تابعة للواءين أوكرانيين محاصرين في اتجاه خاركوف بالقرب من سينيلنيكوف.واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المقاتلات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات بولديريفكا، وسمورودكوفكا، وستاروفيروفكا، وكولوديزنوي، وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.وكما أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في نهاية شهر أغسطس/آب، فإن الجيش يقاتل في اتجاهي فولشانسك وليبتسوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل، وحرر حوالي نصف أراضيها.القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموفالقوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قضت على أكثر من نصف أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين واللواء الآلي الثقيل 127 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من نصف قوات العدو المتمركزة في الغابة".

أفادت قوات الأمن، يوم الأربعاء، بمحاولة فاشلة من قِبل سرية من القوات الخاصة المعادية لتأمين هذه الوحدات. تراجعت القوات الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية مُتكبدةً خسائر فادحة.

وفي وقت سابق، أفادت قوات الأمن الروسية، بأن الجيش الروسي حاصر وحدات من لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في غابة قرب سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تتمكن من تحرير مجموعات قتالية تابعة للواءين أوكرانيين محاصرين في اتجاه خاركوف بالقرب من سينيلنيكوف.

وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم أمس الأحد، بأنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.

واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.
وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المقاتلات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات بولديريفكا، وسمورودكوفكا، وستاروفيروفكا، وكولوديزنوي، وبيتروفكا في مقاطعة خاركوف، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وكما أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في نهاية شهر أغسطس/آب، فإن الجيش يقاتل في اتجاهي فولشانسك وليبتسوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل، وحرر حوالي نصف أراضيها.
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
