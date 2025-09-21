عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حاصر وحدات من لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في غابة قرب سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0e/1087965167_120:0:1610:838_1920x0_80_0_0_1739cd4aca937e0a6813cd31af810353.png
وبحسب الأمن الروسي، الوحدات المعنية تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 آليات في القوات المسلحة الأوكرانية، ويبلغ مجموعها سرية واحدة. واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي. وفي الوقت ذاته، قامت سرية خاصة من اللواء 57 الآلي التابع لقوات نظام كييف، بمحاولة فاشلة لشن "هجوم مضاد" غرب سينيلنيكوفو.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي

06:35 GMT 21.09.2025

© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني
القوات الروسية تدمر نظام إيريس-تي الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حاصر وحدات من لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في غابة قرب سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وبحسب الأمن الروسي، الوحدات المعنية تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 آليات في القوات المسلحة الأوكرانية، ويبلغ مجموعها سرية واحدة. واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.

وأكد المصدر أن الجيش الروسي يكثف ضرباته ويكبد تلك الوحدات خسائر فادحة.

وفي الوقت ذاته، قامت سرية خاصة من اللواء 57 الآلي التابع لقوات نظام كييف، بمحاولة فاشلة لشن "هجوم مضاد" غرب سينيلنيكوفو.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في اتجاه خاركوف-الأمن الروسي
15 سبتمبر, 05:09 GMT
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.
وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.
الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
