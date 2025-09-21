https://sarabic.ae/20250921/القوات-الروسية-تطوق-وحدات-أوكرانية-يصل-قوامها-إلى-200-جندي-قرب-خاركوف--الأمن-الروسي-1105086447.html
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حاصر وحدات من لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في غابة قرب سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وبحسب الأمن الروسي، الوحدات المعنية تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 آليات في القوات المسلحة الأوكرانية، ويبلغ مجموعها سرية واحدة. واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي. وفي الوقت ذاته، قامت سرية خاصة من اللواء 57 الآلي التابع لقوات نظام كييف، بمحاولة فاشلة لشن "هجوم مضاد" غرب سينيلنيكوفو.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
