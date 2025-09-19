https://sarabic.ae/20250919/القوات-الروسية-تدمر-عدة-مرافق-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1105016615.html
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت مرافق تابعة للقوات الأوكرانية في... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وكشف ليبيديف، أن الضربات استهدفت مستودعات ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة، ونقطة انتشار مؤقتةٍ لقوات القوات المسلحة الأوكرانية.وقال ليبيديف: "وقعت خمسة حوادث (انفجارات) على الأقل، وكانت الضربات واسعة النطاق، حيث أصابت مناطق صناعية ومستودعات في ضواحي خاركوف".وأضاف ليبيديف، أن تقييما للخسائر والأضرار يجري حاليا.وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعةمصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركز تجمع للمرتزقة من أمريكا الوسطى في خاركوف
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت مرافق تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وكشف ليبيديف، أن الضربات استهدفت مستودعات ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة، ونقطة انتشار مؤقتةٍ لقوات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف: "وقعت خمسة حوادث (انفجارات) على الأقل، وكانت الضربات واسعة النطاق، حيث أصابت مناطق صناعية ومستودعات في ضواحي خاركوف".
تم تدمير مصنع لتجميع الطائرات المسيرة بالقرب من بيسوتشين، إضافة لتدمير نقطة انتشار عسكرية أوكرانية مؤقتة على محور بيزليودوفكا.
وأضاف ليبيديف، أن تقييما للخسائر والأضرار يجري حاليا.
وصرح ليبيديف، يوم أمس الخميس، أن القوات الروسية استهدفت تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف ودمرت مستودعات تحتوي على طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ.
وقال ليبيديف
في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.
وأضاف أن الضربات أصابت البنية التحتية بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الواقعة في منطقة ميرغورود.
وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية،
بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.