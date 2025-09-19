عربي
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت مرافق تابعة للقوات الأوكرانية في... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T05:21+0000
2025-09-19T05:21+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وكشف ليبيديف، أن الضربات استهدفت مستودعات ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة، ونقطة انتشار مؤقتةٍ لقوات القوات المسلحة الأوكرانية.وقال ليبيديف: "وقعت خمسة حوادث (انفجارات) على الأقل، وكانت الضربات واسعة النطاق، حيث أصابت مناطق صناعية ومستودعات في ضواحي خاركوف".وأضاف ليبيديف، أن تقييما للخسائر والأضرار يجري حاليا.وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعةمصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركز تجمع للمرتزقة من أمريكا الوسطى في خاركوف
https://sarabic.ae/20250917/راجمة-تورنادو-إس-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1104929516.html
https://sarabic.ae/20250917/القوات-الروسية-تدمر-السكك-الحديدية-المخصصة-لخدمة-القوات-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1104933173.html
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف

05:21 GMT 19.09.2025
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت مرافق تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وكشف ليبيديف، أن الضربات استهدفت مستودعات ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة، ونقطة انتشار مؤقتةٍ لقوات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف: "وقعت خمسة حوادث (انفجارات) على الأقل، وكانت الضربات واسعة النطاق، حيث أصابت مناطق صناعية ومستودعات في ضواحي خاركوف".

تم تدمير مصنع لتجميع الطائرات المسيرة بالقرب من بيسوتشين، إضافة لتدمير نقطة انتشار عسكرية أوكرانية مؤقتة على محور بيزليودوفكا.

وأضاف ليبيديف، أن تقييما للخسائر والأضرار يجري حاليا.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
17 سبتمبر, 07:53 GMT
وصرح ليبيديف، يوم أمس الخميس، أن القوات الروسية استهدفت تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف ودمرت مستودعات تحتوي على طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ.
وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.
وأضاف أن الضربات أصابت البنية التحتية بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الواقعة في منطقة ميرغورود.
تجربة إطلاق صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
17 سبتمبر, 09:22 GMT
وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركز تجمع للمرتزقة من أمريكا الوسطى في خاركوف
