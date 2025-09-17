https://sarabic.ae/20250917/راجمة-تورنادو-إس-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1104929516.html
راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
2025-09-17T07:53+0000
2025-09-17T07:53+0000
2025-09-17T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:24:3105:1771_1920x0_80_0_0_2d3d5f0d58ee1b7000eabe77896dc729.jpg
وأفادت الوزارة بأن "طاقم راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمّر نقطة انتشار مؤقتة سرية تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الوزارة: "تم تحديد الأهداف عن طريق طيران الاستطلاع، وبعد تلقي البيانات، استهدف طاقم راجمة "تورنادو-إس" بسرعة المنطقة المحددة".وتم استخدام الطائرات المسيرة، حسب الدفاع الروسية، من أجل زيادة دقة التصويب.وتعد كوبيانسك مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وهي أكبر بلدة في المنطقة، وتقع شرق أوسكول، وبعد تحرير المدينة، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربا.القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام طاقم نظام إطلاق راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير نقاط انتشار مؤقتة سرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك على الجبهة في مقاطعة خاركوف.
وأفادت الوزارة بأن "طاقم راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمّر نقطة انتشار مؤقتة سرية تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة: "تم تحديد الأهداف عن طريق طيران الاستطلاع، وبعد تلقي البيانات، استهدف طاقم راجمة "تورنادو-إس" بسرعة المنطقة المحددة".
وتم استخدام الطائرات المسيرة، حسب الدفاع الروسية، من أجل زيادة دقة التصويب.
وأوضحت وزارة الدفاع: في ظل ظروف ليلية صعبة، نقل الجنود المركبة القتالية من موقعها إلى موقع إطلاق النار، وصوّبوا النظام نحو الهدف، وأطلقوا وابلًا من الصواريخ عيار 300 ملم على تجمع للعدو على مدى يزيد عن 100 كيلومتر".
وتعد كوبيانسك مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وهي أكبر بلدة في المنطقة، وتقع شرق أوسكول، وبعد تحرير المدينة، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربا.