راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250917/راجمة-تورنادو-إس-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1104929516.html
راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام طاقم نظام إطلاق راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير نقاط انتشار مؤقتة سرية للقوات... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T07:53+0000
2025-09-17T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:24:3105:1771_1920x0_80_0_0_2d3d5f0d58ee1b7000eabe77896dc729.jpg
وأفادت الوزارة بأن "طاقم راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمّر نقطة انتشار مؤقتة سرية تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الوزارة: "تم تحديد الأهداف عن طريق طيران الاستطلاع، وبعد تلقي البيانات، استهدف طاقم راجمة "تورنادو-إس" بسرعة المنطقة المحددة".وتم استخدام الطائرات المسيرة، حسب الدفاع الروسية، من أجل زيادة دقة التصويب.وتعد كوبيانسك مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وهي أكبر بلدة في المنطقة، وتقع شرق أوسكول، وبعد تحرير المدينة، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربا.القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-في-مقاطعتي-سومي-وخاركوف--الدفاع-الروسية--1104900011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_4fc4b382c96a897519b04814822dafbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو

07:53 GMT 17.09.2025
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Константин Морозов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام طاقم نظام إطلاق راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير نقاط انتشار مؤقتة سرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك على الجبهة في مقاطعة خاركوف.
وأفادت الوزارة بأن "طاقم راجمة الصواريخ "تورنادو-إس"، التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمّر نقطة انتشار مؤقتة سرية تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة: "تم تحديد الأهداف عن طريق طيران الاستطلاع، وبعد تلقي البيانات، استهدف طاقم راجمة "تورنادو-إس" بسرعة المنطقة المحددة".
وتم استخدام الطائرات المسيرة، حسب الدفاع الروسية، من أجل زيادة دقة التصويب.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
أمس, 09:14 GMT

وأوضحت وزارة الدفاع: في ظل ظروف ليلية صعبة، نقل الجنود المركبة القتالية من موقعها إلى موقع إطلاق النار، وصوّبوا النظام نحو الهدف، وأطلقوا وابلًا من الصواريخ عيار 300 ملم على تجمع للعدو على مدى يزيد عن 100 كيلومتر".

وتعد كوبيانسك مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وهي أكبر بلدة في المنطقة، وتقع شرق أوسكول، وبعد تحرير المدينة، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربا.
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала