https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-في-مقاطعتي-سومي-وخاركوف--الدفاع-الروسية--1104900011.html

القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية

القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مركزا لوجستيا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T09:14+0000

2025-09-16T09:14+0000

2025-09-16T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق بافلوفكا وأليكسييفكا وستيبنوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلوسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك ونيتشفولودوفكا وبوغوسلافكا وبوروفسكايا أندرييفكا وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات 3 ألوية هجومية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق تشيرفوني ودوروجنيانكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكوميخايلوفكا وأليكسييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، قاعدة وقود ومركزًا لوجستيًا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات الأوكرانية من قبل الدول الغربية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 357 طائرة مسيرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250913/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لتحرير-بلدة-نوفونيكولاييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--فيديو-1104815523.html

https://sarabic.ae/20250913/راجمات-أوراغان-الروسية-تدك-مواقع-قوات-كييف-بكثافة-نارية-مذهلة-فيديو-1104805174.html

https://sarabic.ae/20250913/اعتراض-وتدمير-42-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-الروسية-1104803134.html

https://sarabic.ae/20250912/القوات-الروسية-تدمر-مجمعين-للاتصالات-عبر-الأقمار-الصناعية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1104775350.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا