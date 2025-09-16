القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-في-مقاطعتي-سومي-وخاركوف--الدفاع-الروسية--1104900011.html
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق بافلوفكا وأليكسييفكا وستيبنوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلوسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك ونيتشفولودوفكا وبوغوسلافكا وبوروفسكايا أندرييفكا وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات 3 ألوية هجومية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق تشيرفوني ودوروجنيانكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكوميخايلوفكا وأليكسييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، قاعدة وقود ومركزًا لوجستيًا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات الأوكرانية من قبل الدول الغربية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 357 طائرة مسيرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مركزا لوجستيا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق بافلوفكا وأليكسييفكا وستيبنوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلوسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 جنديًا، و7 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع. كما تم تدمير محطتي رادار، و6 مستودعات للموارد المادية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية
لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك ونيتشفولودوفكا وبوغوسلافكا وبوروفسكايا أندرييفكا وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديًا، و29 مركبة وقطعتي مدفعية، كما تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة.
وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو نحو 260 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة و4 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة.
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات 3 ألوية هجومية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق تشيرفوني ودوروجنيانكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكوميخايلوفكا وأليكسييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبحسب البيان، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 255 جنديًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، قاعدة وقود ومركزًا لوجستيًا
لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات الأوكرانية من قبل الدول الغربية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 357 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.