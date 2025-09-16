القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-في-مقاطعتي-سومي-وخاركوف--الدفاع-الروسية--1104900011.html
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مركزا لوجستيا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T09:14+0000
2025-09-16T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق بافلوفكا وأليكسييفكا وستيبنوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلوسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك ونيتشفولودوفكا وبوغوسلافكا وبوروفسكايا أندرييفكا وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات 3 ألوية هجومية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق تشيرفوني ودوروجنيانكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكوميخايلوفكا وأليكسييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، قاعدة وقود ومركزًا لوجستيًا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات الأوكرانية من قبل الدول الغربية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 357 طائرة مسيرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250913/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لتحرير-بلدة-نوفونيكولاييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--فيديو-1104815523.html
https://sarabic.ae/20250913/راجمات-أوراغان-الروسية-تدك-مواقع-قوات-كييف-بكثافة-نارية-مذهلة-فيديو-1104805174.html
https://sarabic.ae/20250913/اعتراض-وتدمير-42-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-الروسية-1104803134.html
https://sarabic.ae/20250912/القوات-الروسية-تدمر-مجمعين-للاتصالات-عبر-الأقمار-الصناعية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1104775350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية

09:14 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 16.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مركزا لوجستيا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق بافلوفكا وأليكسييفكا وستيبنوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلوسكوي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 جنديًا، و7 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع. كما تم تدمير محطتي رادار، و6 مستودعات للموارد المادية.

مشاهد من تحرير مصنع فحم الكوك في أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
13 سبتمبر, 18:03 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك ونيتشفولودوفكا وبوغوسلافكا وبوروفسكايا أندرييفكا وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديًا، و29 مركبة وقطعتي مدفعية، كما تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة.

وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ومينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" الروسية تدك مواقع قوات كييف بكثافة نارية مذهلة... فيديو
13 سبتمبر, 07:11 GMT

وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو نحو 260 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة و4 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة.

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات 3 ألوية هجومية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع إقليمي في مناطق تشيرفوني ودوروجنيانكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكوميخايلوفكا وأليكسييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع الروسية
13 سبتمبر, 04:21 GMT

وبحسب البيان، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 255 جنديًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، قاعدة وقود ومركزًا لوجستيًا لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات الأوكرانية من قبل الدول الغربية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 357 طائرة مسيرة.
منظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز ستريلا - 10 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية
12 سبتمبر, 08:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
