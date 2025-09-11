عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250911/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوسنوفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك---الدفاع-الروسية-1104734842.html
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تحرير قوات "الشرق" التابعة لها، لبلدة سوسنوفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية

09:29 GMT 11.09.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تحرير قوات "الشرق" التابعة لها، لبلدة سوسنوفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية فعالة، من تحرير بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
