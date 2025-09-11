https://sarabic.ae/20250911/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوسنوفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك---الدفاع-الروسية-1104734842.html
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تحرير قوات "الشرق" التابعة لها، لبلدة سوسنوفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_52e59fb124b71bfc3b5b55b78e36e7b6.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية فعالة، من تحرير بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
الأخبار
رصد عسكري, روسيا
وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة عمليات هجومية فعالة، من تحرير بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".