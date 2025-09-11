https://sarabic.ae/20250911/القوات-الروسية-تسقط-16-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-في-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1104724465.html
القوات الروسية تسقط 17 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل في عدة مقاطعات- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 17 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل في عدة مقاطعات- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي، دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي ست مقاطعات روسية خلال الليل. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T04:45+0000
2025-09-11T04:45+0000
2025-09-11T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102035/69/1020356914_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ebbe591b238bb43a508306bd6519431e.jpg
وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس: "خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 17 طائرة أوكرانية مسيرة".وتم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وخمسة فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك، وأخرى فوق مقاطعة تومبوف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
https://sarabic.ae/20250908/موسكو-كييف-تحاول-التستر-على-عدد-قتلى-المرتزقة-الأجانب-ولدى-عسكرييها-أوامر-بتشويه-الجثث--1104628316.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102035/69/1020356914_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_84d6fda171b3b036252748bd8f354d80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسقط 17 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل في عدة مقاطعات- وزارة الدفاع
04:45 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 11.09.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي، دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي ست مقاطعات روسية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس: "خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 17 طائرة أوكرانية مسيرة".
وتم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وخمسة فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك، وأخرى فوق مقاطعة تومبوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.