القوات الروسية تسقط 17 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل في عدة مقاطعات- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط 17 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل في عدة مقاطعات- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي، دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي ست مقاطعات روسية خلال الليل. 11.09.2025

وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس: "خلال الليل الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 17 طائرة أوكرانية مسيرة".وتم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وخمسة فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك، وأخرى فوق مقاطعة تومبوف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو

