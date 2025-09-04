https://sarabic.ae/20250904/الدفاع-الروسية-القضاء-على-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-منطقة--دلتا-نهر-دنيبر-1104501310.html

الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قضت باستخدام الطائرات المسيرة على مجموعة تخريب واستطلاع من القوات الأوكرانية في... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

وجاء في بيان الوزارة: "هذه المرة، عند مصب نهر دنيبر، اكتشف عناصر الاستطلاع زورقا آليا يتحرك بسرعة عالية على متنه مجموعة تخريب واستطلاع معادية. أُرسلت طائرات مسيرة من نوع "إف بي في" تابعة لمجموعة قوات دنيبر لاعتراض مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. عندما حاول زورق العدو دخول منطقة الجزر في النهر، تعرض لسلسلة من الغارات شنها مشغلو طائراتنا المسيرة الانتحارية".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية حررت كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها.وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" عميقًا في دفاعات العدو وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

