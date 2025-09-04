عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250904/الدفاع-الروسية-القضاء-على-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-منطقة--دلتا-نهر-دنيبر-1104501310.html
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قضت باستخدام الطائرات المسيرة على مجموعة تخريب واستطلاع من القوات الأوكرانية في... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T11:53+0000
2025-09-04T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "هذه المرة، عند مصب نهر دنيبر، اكتشف عناصر الاستطلاع زورقا آليا يتحرك بسرعة عالية على متنه مجموعة تخريب واستطلاع معادية. أُرسلت طائرات مسيرة من نوع "إف بي في" تابعة لمجموعة قوات دنيبر لاعتراض مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. عندما حاول زورق العدو دخول منطقة الجزر في النهر، تعرض لسلسلة من الغارات شنها مشغلو طائراتنا المسيرة الانتحارية".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية حررت كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها.وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" عميقًا في دفاعات العدو وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250904/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-في-مقاطعة-زابوريجه--بحسب-الدفاع-الروسية-1104495518.html
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو

11:53 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 12:40 GMT 04.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قضت باستخدام الطائرات المسيرة على مجموعة تخريب واستطلاع من القوات الأوكرانية في منطقة الجزر في دلتا نهر دنيبر.
وجاء في بيان الوزارة: "هذه المرة، عند مصب نهر دنيبر، اكتشف عناصر الاستطلاع زورقا آليا يتحرك بسرعة عالية على متنه مجموعة تخريب واستطلاع معادية. أُرسلت طائرات مسيرة من نوع "إف بي في" تابعة لمجموعة قوات دنيبر لاعتراض مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. عندما حاول زورق العدو دخول منطقة الجزر في النهر، تعرض لسلسلة من الغارات شنها مشغلو طائراتنا المسيرة الانتحارية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للأعمال المنسقة لأفراد وحدة الاستطلاع، تم إغراق الزورق الآلي الأوكراني والقضاء على مجموعة التخريب والاستطلاع.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية حررت كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها.
وقالت الدفاع في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" عميقًا في دفاعات العدو وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع
09:06 GMT
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
