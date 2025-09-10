https://sarabic.ae/20250910/الدفاع-الروسية-تؤكد-عدم-وجود-خطط-لضرب-أهداف-على-الأراضي-البولندية-وتكشف-حقائق-مهمة---عاجل---1104701728.html
الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا
الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T12:16+0000
2025-09-10T12:16+0000
2025-09-10T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
بولندا
رصد عسكري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/17/1016521720_0:0:3551:1998_1920x0_80_0_0_1d26069deb2dae184649aa2412b8295e.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على المنشأ الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
https://sarabic.ae/20250910/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1104701217.html
https://sarabic.ae/20250910/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-شمال-الأطلسي-يتهمان-روسيا-بالاستفزازات-بشكل-يومي-1104696761.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/17/1016521720_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_2647cd6c792dfb2007060b100151ee88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بولندا, رصد عسكري, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بولندا, رصد عسكري, العالم
الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا
12:16 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 10.09.2025)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.
وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها مستعدة لإجراء مشاورات مع نظيرتها البولندية بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود. وقالت الوزارة في بيان لها: "مع ذلك، نحن مستعدون لإجراء مشاورات مع وزارة الدفاع البولندية بشأن هذه القضية".
وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا،
ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة
كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على المنشأ الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.