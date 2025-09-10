الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
12:16 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 10.09.2025)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.
وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
12:08 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها مستعدة لإجراء مشاورات مع نظيرتها البولندية بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود. وقالت الوزارة في بيان لها: "مع ذلك، نحن مستعدون لإجراء مشاورات مع وزارة الدفاع البولندية بشأن هذه القضية".
وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
10:56 GMT
وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على المنشأ الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.
ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
