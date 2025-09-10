https://sarabic.ae/20250910/الدفاع-الروسية-تؤكد-عدم-وجود-خطط-لضرب-أهداف-على-الأراضي-البولندية-وتكشف-حقائق-مهمة---عاجل---1104701728.html

الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ليلة الأربعاء، شنّ الجيش الروسي هجومًا واسعًا على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية في مناطق إيفانو فرانكيفسك، وخميلنيتسكي، وجيتومير، بالإضافة إلى فينيتسا ولفيف". وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق أهداف الهجوم الواسع، ودمّرت جميع الأهداف المحددة.وشددت الوزارة على أنه "لم تكن هناك أهداف مخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على المنشأ الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت

