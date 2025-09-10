https://sarabic.ae/20250910/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1104701217.html
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ليلة اليوم الأربعاء، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، ومركبات جوية دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مناطق إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وغيتومير، وكذلك في مدينتي فينيتسا ولفوف".وأشارت إلى أنه "في الضواحي الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة لفوف، استهدف منصع ورش مصنع لفوف للمركبات المدرعة والدبابات، حيث تم إصلاح المركبات المدرعة وتحديثها، وكذلك مصنع لفوف للطائرات، حيث تم تصنيع المركبات الجوية الطويلة المدى دون طيار والطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت إلى أنه "لم تكن هناك أهداف مُخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية"، مؤكدة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المُستخدمة في الضربة، التي يُزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
