3 قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية

عربي
محمد بن زايد يصل إلى الدوحة في "زيارة أخوية"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/3-قنابل-يدوية-غير-مميتة-تستخدمها-القوات-الخاصة-الروسية-1104694932.html
3 قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية
3 قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل اليدوية التي يستخدمها الجنود في ساحات القتال، بعضها مصمم للتدمير وإلحاق خسائر فادحة بالتجمعات البشرية للعدو أو حتى للعتاد... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T10:15+0000
2025-09-10T10:16+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104695188_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_34c15aa90c30d5a9086403cfaac18ff0.jpg
ومن بين العديد من أنواع القنابل "غير المميتة" التي تطورها روسيا، أورد موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي معلومات عن 3 طرازات جميعها مصممة لإحداث انفجار وضوء لكن دون أي تأثير مميت في محيط استخدامها.قنبلة "بلاميا - 2"هي قنبلة يدوية مصممة لإحداث انفجار وضوء بصورة تؤثر على العدو ذهنيا ونفسيا، ولذلك يتم استخدامها ضمن عتاد جنود القوات الخاصة:قنبلة "جي إس زت - تي"هذه القنبلة مصممة لإرباك العدو خلال تنفيذ مهام خاصة بمستويات ضوء وانفجار عالية وهي مزودة بغلاف معدني غير قابل للتفتت:قنبلة "زاريا - 3"تم تصميم هذه القنبلة لإحداث صوت وضوء شديدين يسهمان في إرباك العدو وشل قدرته على المواجهة أو الحد من قدراته القتالية، مما يسهم في زيادة فرصة القوات الخاصة من إنجاز مهامها بأقل قدر من الخسائر:
https://sarabic.ae/20230407/قاذف-قنابل-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075641736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104695188_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_bd47f147a058dc05e9f9d12cf87c7fa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

3 قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية

10:15 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 10.09.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل اليدوية التي يستخدمها الجنود في ساحات القتال، بعضها مصمم للتدمير وإلحاق خسائر فادحة بالتجمعات البشرية للعدو أو حتى للعتاد العسكري غير المصفح، وأخرى مصممة لتكون "سلاحا غير مميت" لتعزيز قدرة القوات على المناورة وخداع العدو.
ومن بين العديد من أنواع القنابل "غير المميتة" التي تطورها روسيا، أورد موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي معلومات عن 3 طرازات جميعها مصممة لإحداث انفجار وضوء لكن دون أي تأثير مميت في محيط استخدامها.
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
وسائط متعددة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
7 أبريل 2023, 11:31 GMT

قنبلة "بلاميا - 2"

هي قنبلة يدوية مصممة لإحداث انفجار وضوء بصورة تؤثر على العدو ذهنيا ونفسيا، ولذلك يتم استخدامها ضمن عتاد جنود القوات الخاصة:
الوزن: 200 غرام
القطر: 75 مم
قوة صوت الانفجار على ارتفاع 15 مترا من الأرض: 155 ديسيبل

قنبلة "جي إس زت - تي"

هذه القنبلة مصممة لإرباك العدو خلال تنفيذ مهام خاصة بمستويات ضوء وانفجار عالية وهي مزودة بغلاف معدني غير قابل للتفتت:
الوزن: 570 غرام
الأبعاد: (136 * 57 * 50 مم)
مستوى صوت الانفجار على ارتفاع 10 أمتار من الأرض: 130 ديسبل

قنبلة "زاريا - 3"

تم تصميم هذه القنبلة لإحداث صوت وضوء شديدين يسهمان في إرباك العدو وشل قدرته على المواجهة أو الحد من قدراته القتالية، مما يسهم في زيادة فرصة القوات الخاصة من إنجاز مهامها بأقل قدر من الخسائر:
الوزن: 180 غرام
الارتفاع: 125 مم
مستوى الصوت على ارتفاع 10 مترات من سطح الأرض: 160 ديسبل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала