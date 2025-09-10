https://sarabic.ae/20250910/3-قنابل-يدوية-غير-مميتة-تستخدمها-القوات-الخاصة-الروسية-1104694932.html
3 قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية
3 قنابل يدوية "غير مميتة" تستخدمها القوات الخاصة الروسية
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل اليدوية التي يستخدمها الجنود في ساحات القتال، بعضها مصمم للتدمير وإلحاق خسائر فادحة بالتجمعات البشرية للعدو أو حتى للعتاد...
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل اليدوية التي يستخدمها الجنود في ساحات القتال، بعضها مصمم للتدمير وإلحاق خسائر فادحة بالتجمعات البشرية للعدو أو حتى للعتاد العسكري غير المصفح، وأخرى مصممة لتكون "سلاحا غير مميت" لتعزيز قدرة القوات على المناورة وخداع العدو.
ومن بين العديد من أنواع القنابل "غير المميتة" التي تطورها روسيا، أورد موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي معلومات عن 3 طرازات جميعها مصممة لإحداث انفجار وضوء لكن دون أي تأثير مميت في محيط استخدامها.
هي قنبلة
يدوية مصممة لإحداث انفجار وضوء بصورة تؤثر على العدو ذهنيا ونفسيا، ولذلك يتم استخدامها ضمن عتاد جنود القوات الخاصة:
قوة صوت الانفجار على ارتفاع 15 مترا من الأرض: 155 ديسيبل
هذه القنبلة مصممة لإرباك العدو خلال تنفيذ مهام خاصة بمستويات ضوء وانفجار
عالية وهي مزودة بغلاف معدني غير قابل للتفتت:
الأبعاد: (136 * 57 * 50 مم)
مستوى صوت الانفجار على ارتفاع 10 أمتار من الأرض: 130 ديسبل
تم تصميم هذه القنبلة لإحداث صوت وضوء شديدين يسهمان في إرباك العدو
وشل قدرته على المواجهة أو الحد من قدراته القتالية، مما يسهم في زيادة فرصة القوات الخاصة من إنجاز مهامها بأقل قدر من الخسائر:
مستوى الصوت على ارتفاع 10 مترات من سطح الأرض: 160 ديسبل