"إيه جي إس - 17".. قاذف قنابل روسي بقدرات خارقة
تسهم قواذف القنابل في توفير قوة نيرانية فعالة للوحدات القتالية أثناء الاشتباك المباشر مع قوات العدو في المعارك البرية ومنها القاذف "إيه جي إس - 17"، الذي يوصف بـ "القاذف العظيم".
صممت روسيا هذا النوع من القواذف لإطلاق قنابل عيار 30 مم بصورة آلية، وهو يعد سلاحا مثاليا من حيث القوة التدميرية التي يسببها للعدو مقارنة بحجمه، حسبما ذكر تقرير لموقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت التقرير إلى أن هذا السلاح تم استخدامه في العديد من الحروب حول العالم في أقسى الظروف القتالية، مشيرا إلى أنه أثبت كفاءته منذ دخول أول نسخة منه الخدمة لدى الجيش السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي.
تسهم قواذف القنابل في توفير قوة نيرانية فعالة للوحدات القتالية أثناء الاشتباك المباشر مع قوات العدو في المعارك البرية ومنها القاذف "إيه جي إس - 17"، الذي يوصف بـ "القاذف العظيم".
صممت روسيا هذا النوع من القواذف لإطلاق قنابل عيار 30 مم بصورة آلية، وهو يعد سلاحا مثاليا من حيث القوة التدميرية التي يسببها للعدو مقارنة بحجمه، حسبما ذكر تقرير لموقع
"روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
معدل إطلاق النار: 420 قنبلة في الدقيقة.
الوزن بأنظمة الرؤية والتصويب: 31 كغ.
ولفت التقرير إلى أن هذا السلاح
تم استخدامه في العديد من الحروب حول العالم في أقسى الظروف القتالية، مشيرا إلى أنه أثبت كفاءته منذ دخول أول نسخة منه الخدمة لدى الجيش السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي.