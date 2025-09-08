"إيه جي إس - 17".. قاذف قنابل روسي بقدرات خارقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا والحرب في أوكرانيا ليست نزهة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/إيه-جي-إس---17-قاذف-قنابل-روسي-بقدرات-خارقة-1104625709.html
"إيه جي إس - 17".. قاذف قنابل روسي بقدرات خارقة
"إيه جي إس - 17".. قاذف قنابل روسي بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تسهم قواذف القنابل في توفير قوة نيرانية فعالة للوحدات القتالية أثناء الاشتباك المباشر مع قوات العدو في المعارك البرية ومنها القاذف "إيه جي إس - 17"، الذي يوصف... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T12:36+0000
2025-09-08T12:36+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104625547_0:0:440:249_1920x0_80_0_0_15cdff71594148e3877b0ebad83430d0.jpg
صممت روسيا هذا النوع من القواذف لإطلاق قنابل عيار 30 مم بصورة آلية، وهو يعد سلاحا مثاليا من حيث القوة التدميرية التي يسببها للعدو مقارنة بحجمه، حسبما ذكر تقرير لموقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت التقرير إلى أن هذا السلاح تم استخدامه في العديد من الحروب حول العالم في أقسى الظروف القتالية، مشيرا إلى أنه أثبت كفاءته منذ دخول أول نسخة منه الخدمة لدى الجيش السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي.
https://sarabic.ae/20230407/قاذف-قنابل-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075641736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104625547_97:0:440:257_1920x0_80_0_0_bdd62f0c87d2b1ca0c84d38dba335526.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"إيه جي إس - 17".. قاذف قنابل روسي بقدرات خارقة

12:36 GMT 08.09.2025
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITEقاذف قنابل روسي طراز "إيه جي إس - 17"
قاذف قنابل روسي طراز إيه جي إس - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITE
تابعنا عبر
تسهم قواذف القنابل في توفير قوة نيرانية فعالة للوحدات القتالية أثناء الاشتباك المباشر مع قوات العدو في المعارك البرية ومنها القاذف "إيه جي إس - 17"، الذي يوصف بـ "القاذف العظيم".
صممت روسيا هذا النوع من القواذف لإطلاق قنابل عيار 30 مم بصورة آلية، وهو يعد سلاحا مثاليا من حيث القوة التدميرية التي يسببها للعدو مقارنة بحجمه، حسبما ذكر تقرير لموقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
وسائط متعددة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
7 أبريل 2023, 11:31 GMT

المواصفات الفنية

عيار القاذف: 30 مم.
معدل إطلاق النار: 420 قنبلة في الدقيقة.
الوزن بأنظمة الرؤية والتصويب: 31 كغ.
الوزن فارغا: 18 كغ.
مدى التصويب: 1700 متر.
ولفت التقرير إلى أن هذا السلاح تم استخدامه في العديد من الحروب حول العالم في أقسى الظروف القتالية، مشيرا إلى أنه أثبت كفاءته منذ دخول أول نسخة منه الخدمة لدى الجيش السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي.
© Sputnikقاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала