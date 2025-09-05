عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
https://sarabic.ae/20250905/وزير-الخارجية-البولندي-على-أوكرانيا-أن-تبقى-داخل-حدودها-التي-تستطيع-الدفاع-عنها-1104554661.html
وزير الخارجية البولندي: على أوكرانيا أن تبقى داخل حدودها التي تستطيع الدفاع عنها
وزير الخارجية البولندي: على أوكرانيا أن تبقى داخل حدودها التي تستطيع الدفاع عنها
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، للتلفزيون البولندي، بأنه "يجب على أوكرانيا أن تبقى ضمن حدودها التي تستطيع الدفاع عنها". 05.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا
بولندا
وقال سيكورسكي: "لا أريد أن أقول لأوكرانيا ما يجب أن تفعله، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تبقى داخل حدودها التي يمكنها الدفاع عنها".وكان الرئيس البولندي السابق، أندريه دودا، قال في تصريح صحفي،يوم الخميس: "إن فلاديمير زيلينسكي حاول جر بولندا إلى حرب مع روسيا، عندما سقط صاروخ أوكراني في برزيودوي". وذلك في مقابلة على قناة "يوتيوب" للصحفي بوجدان رومانوفسكي.وأفادت وسائل إعلام بولندية محلية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر (2022)، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.ووفقا لوكالات إعلام غربية، كان صاروخا أوكرانيا أطلق لاعتراض الصواريخ الروسية، ووفقا لاستنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث حطام صاروخ أوكراني "إس - 300".وعندما سئل دودا، عما إذا كان زيلينسكي قد طلب منه أن يعلن على الفور أنه "صاروخ روسي"، أجاب دودا قائلا: "يمكنك قول ذلك، بعد ذلك، عندما سئل عما إذا كان ينظر إلى سلوك زيلينسكي على أنه محاولة لجر بولندا إلى الحرب، أجاب: "لقد فهمت ذلك".وأوضح: "ربما يكون الأمر أكثر من اللازم، والذي لم يكن بعيدا عن الحرب العالمية الثالثة، لا أريد أن أقول ذلك، ابتكر نوعا من الخيال، ربما لم يكن لدي شعور بقرب الحرب العالمية الثالثة، لكن كان لدي شعور بقرب أزمة خطيرة، والتي كانت ستكون غير مريحة للغاية بالنسبة لنا إذا تصرفنا بتهور في ذلك الوقت، لكننا كنا عقلانيين لدرجة أننا لم نتخذ خطوة متهورة واحدة، والتي، بالمناسبة، تم شكرنا لاحقا على الساحة الدولية".وأضاف أن أوكرانيا تريد في البداية إشراك أكبر عدد ممكن من الدول في الحرب، وهذا ينطبق بشكل خاص على دول الناتو.وأضاف دودا: "لقد كانوا يحاولون جر الجميع إلى الحرب منذ البداية، هذا واضح، من مصلحتهم جذب الجميع إلى الحرب، وسيكون من الأفضل لو تمكنوا من جذب دول الناتو إلى الحرب".
بولندا
أخبار أوكرانيا, بولندا
وزير الخارجية البولندي: على أوكرانيا أن تبقى داخل حدودها التي تستطيع الدفاع عنها

صرّح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، للتلفزيون البولندي، بأنه "يجب على أوكرانيا أن تبقى ضمن حدودها التي تستطيع الدفاع عنها".
وقال سيكورسكي: "لا أريد أن أقول لأوكرانيا ما يجب أن تفعله، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تبقى داخل حدودها التي يمكنها الدفاع عنها".
وكان الرئيس البولندي السابق، أندريه دودا، قال في تصريح صحفي،يوم الخميس: "إن فلاديمير زيلينسكي حاول جر بولندا إلى حرب مع روسيا، عندما سقط صاروخ أوكراني في برزيودوي". وذلك في مقابلة على قناة "يوتيوب" للصحفي بوجدان رومانوفسكي.
وأفادت وسائل إعلام بولندية محلية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر (2022)، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

وفي البداية، ادعت وارسو أنه صاروخ روسي، واعترف دودا، الذي كان رئيسا لبولندا في ذلك الوقت، بأنه كان على الأرجح أسلحة أوكرانية.

ووفقا لوكالات إعلام غربية، كان صاروخا أوكرانيا أطلق لاعتراض الصواريخ الروسية، ووفقا لاستنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث حطام صاروخ أوكراني "إس - 300".
وعندما سئل دودا، عما إذا كان زيلينسكي قد طلب منه أن يعلن على الفور أنه "صاروخ روسي"، أجاب دودا قائلا: "يمكنك قول ذلك، بعد ذلك، عندما سئل عما إذا كان ينظر إلى سلوك زيلينسكي على أنه محاولة لجر بولندا إلى الحرب، أجاب: "لقد فهمت ذلك".

في الوقت ذاته، قال الرئيس السابق إن بولندا كانت في تلك اللحظة على وشك أزمة دولية خطيرة.

وأوضح: "ربما يكون الأمر أكثر من اللازم، والذي لم يكن بعيدا عن الحرب العالمية الثالثة، لا أريد أن أقول ذلك، ابتكر نوعا من الخيال، ربما لم يكن لدي شعور بقرب الحرب العالمية الثالثة، لكن كان لدي شعور بقرب أزمة خطيرة، والتي كانت ستكون غير مريحة للغاية بالنسبة لنا إذا تصرفنا بتهور في ذلك الوقت، لكننا كنا عقلانيين لدرجة أننا لم نتخذ خطوة متهورة واحدة، والتي، بالمناسبة، تم شكرنا لاحقا على الساحة الدولية".
وأضاف أن أوكرانيا تريد في البداية إشراك أكبر عدد ممكن من الدول في الحرب، وهذا ينطبق بشكل خاص على دول الناتو.
وأضاف دودا: "لقد كانوا يحاولون جر الجميع إلى الحرب منذ البداية، هذا واضح، من مصلحتهم جذب الجميع إلى الحرب، وسيكون من الأفضل لو تمكنوا من جذب دول الناتو إلى الحرب".
