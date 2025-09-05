https://sarabic.ae/20250905/خبير-روسيا-تمتلك-الحق-في-تدمير-أي-قوات-أجنبية-داخل-مجالها-الحيوي-1104532021.html

خبير: روسيا تمتلك الحق في تدمير أي قوات أجنبية داخل مجالها الحيوي

علّق الباحث في الشأن الروسي والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور إسكندر كفوري، على المواقف التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الشرق الأقصى من جهة،... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار إلى أن "تصريح بوتين حول نشر قوات أجنبية في أوكرانيا واضح وصريح ولا يحتمل أي تأويل، وهو موجه إلى الغرب"، وأن "روسيا كدولة عظمى تستطيع ولها الحق في تدمير أي قوات أجنبية تتواجد في مجالها الحيوي".وأوضح كفوري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب لديه أهداف مبيّتة أوصلت المنطقة إلى حرب مخطط لها مسبقا، إذ يسعى إلى زعزعة روسيا واستنزافها والسيطرة على موارد أوكرانيا وثروات المنطقة".وأضاف أن "القوى الغربية تعطل كل المبادرات، وقد تلجأ إلى إرسال قوات مرتزقة بغطاء غير رسمي ومن دون لباس عسكري، عبر وحدات محددة، من دون التمركز في قواعد كبيرة أو تشكيل جيش منظم، لأن ذلك سيكون خطرا على القارة الأوروبية والعالم".وعن الضمانات التي طالب بها الرئيس بوتين للطرفين الروسي والأوكراني، أشار كفوري إلى أن "الضمانة التي تصلح لروسيا تصلح أيضا لأوكرانيا"، وأوضح أن "الأهم هو إزالة النظام النازي ومنع أي إجحاف بحق اللغة والأقلية الروسية والتصدي للمنظمات النازية".وأكد أن "روسيا سعت منذ بداية الأزمة إلى إيجاد حلول بالطرق السياسية، وليس لديها مشكلة في التواصل مع أحد، لكن المشكلة تكمن في نظام كييف الذي يشكّل أداة بيد الغرب".

