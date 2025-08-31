https://sarabic.ae/20250831/المفوضية-الأوروبية-أمريكا-ستقدم-الدعم-في-حالة-نشر-محتمل-لقوات-عسكرية-بأوكرانيا-1104360106.html
المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
2025-08-31T20:12+0000
2025-08-31T20:12+0000
2025-08-31T20:12+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_6936235a4f47ab8d7e7a59d769f5c39d.jpg
https://sarabic.ae/20250831/الكرملين-الأوروبيون-يعرقلون-الجهود-المبذولة-لوضع-عملية-التسوية-الأوكرانية-على-المسار-السلمي--عاجل-1104338235.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_fa9c32844ef21f269669727beb68bb8b.jpg
المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم الدعم في حال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.
وقالت خلال مقابلة: "أكد لنا الرئيس ترامب (في واشنطن يوم 18 أغسطس/آب) أن الوجود الأمريكي سيكون حاضرًا لتقديم الدعم. كان ذلك واضحًا للغاية، وقد تم التأكيد عليه مرارا".
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس/آب. وخلال الاجتماع، قال ترامب إنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك الموجودة في حلف الناتو.
كما أكد ترامب أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت "بلومبرغ" أن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي.
وأكد بيسكوف أن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدفع هذه العملية إلى مسار سلمي لا تُقدر بثمن، وروسيا ممتنة لها، قائلا: "لا تقدر جهود (ترامب) لدفع العملية السياسية نحو مسار سلمي، ونحن ممتنون له على هذه الجهود".
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، يوم أمس السبت، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن "بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".
ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".
وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.