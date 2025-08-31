المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم الدعم في حال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.
وقالت خلال مقابلة: "أكد لنا الرئيس ترامب (في واشنطن يوم 18 أغسطس/آب) أن الوجود الأمريكي سيكون حاضرًا لتقديم الدعم. كان ذلك واضحًا للغاية، وقد تم التأكيد عليه مرارا".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس/آب. وخلال الاجتماع، قال ترامب إنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك الموجودة في حلف الناتو.

كما أكد ترامب أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت "بلومبرغ" أن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي
11:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي.
وأكد بيسكوف أن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدفع هذه العملية إلى مسار سلمي لا تُقدر بثمن، وروسيا ممتنة لها، قائلا: "لا تقدر جهود (ترامب) لدفع العملية السياسية نحو مسار سلمي، ونحن ممتنون له على هذه الجهود".

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، يوم أمس السبت، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن "بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".

ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".
وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.
موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
