باحث في العلاقات الدولية: حل الأزمة الأوكرانية تحدده التفاهمات الروسية – الأمريكية
باحث في العلاقات الدولية: حل الأزمة الأوكرانية تحدده التفاهمات الروسية – الأمريكية
سبوتنيك عربي
علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، على اجتماع "تحالف الراغبين"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة الأوروبية تأتي ضمن فرضية تبادل أدوار بين... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشار شكر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الإرباك الأمريكي تجاه نجاح موسكو، والتقارب الروسي – الصيني، واللقاءات التي عقدت ضمن قمة شنغهاي، ومحاولة الأوروبيين إيجاد موطئ قدم في الساحة الدولية ولعب دور في مسار التفاوض لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن "ترامب يستفيد من الواقع الأوروبي لتعزيز الضغط على روسيا".وأوضح أن "زيلينسكي مرتبط بالموقف الأوروبي ويتماهى مع الموقف الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "الخطابات الأوروبية شعبوية والموقف الأوروبي عمليًا ملحق بالقرار الأمريكي، ولا يمكن لأي دولة أوروبية أن تقوم بخطوة تصعيدية لأنها ستنقل الصراع إلى مسارات أخرى".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول منح أوروبا زخمًا إضافيًا عبر طرح إرسال جنود إلى أوكرانيا، ساعيًا لأن يكون لبلاده دور متقدم في الاتحاد الأوروبي".وأكد شكر أن "تجربة زيلينسكي كانت من أسوأ التجارب على مستوى الدول الواقعة في المجال الحيوي الروسي، وأن إعادة ترتيب الواقع الجيوسياسي الأوكراني في أوروبا سينعكس سلبًا على أوكرانيا، نتيجة عدم حكمة زيلينسكي في احترام العلاقات التاريخية وحسن الجوار مع روسيا، وإمكانية الاستفادة من الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي".
05.09.2025
حصري
علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، على اجتماع "تحالف الراغبين"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة الأوروبية تأتي ضمن فرضية تبادل أدوار بين الأمريكي والأوروبي في سياق الضغط على موسكو لدفعها نحو تسوية تخفف من سقف المطالب الروسية، أو للاستفادة الأوروبية من هذا الوقت الضائع في عملية التصعيد".
وأشار شكر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الإرباك الأمريكي تجاه نجاح موسكو، والتقارب الروسي – الصيني، واللقاءات التي عقدت ضمن قمة شنغهاي، ومحاولة الأوروبيين إيجاد موطئ قدم في الساحة الدولية ولعب دور في مسار التفاوض لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن "ترامب يستفيد من الواقع الأوروبي لتعزيز الضغط على روسيا".

وأكد شكر أن "حل الأزمة الأوكرانية تحدده التفاهمات الروسية – الأمريكية، وأن القرار المشترك بين موسكو وواشنطن باتجاه إنضاج تسوية ما سيكون قائمًا على الأرض".

وأوضح أن "زيلينسكي مرتبط بالموقف الأوروبي ويتماهى مع الموقف الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "الخطابات الأوروبية شعبوية والموقف الأوروبي عمليًا ملحق بالقرار الأمريكي، ولا يمكن لأي دولة أوروبية أن تقوم بخطوة تصعيدية لأنها ستنقل الصراع إلى مسارات أخرى".
ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول منح أوروبا زخمًا إضافيًا عبر طرح إرسال جنود إلى أوكرانيا، ساعيًا لأن يكون لبلاده دور متقدم في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى أوكرانيا يشكل إعلانًا عن مشاركة فعلية في الصراع، وهو مبدأ ترفضه روسيا"، موضحًا أن "أوكرانيا وضعت نفسها في مأزق على المستويين الأوروبي والروسي".

وأكد شكر أن "تجربة زيلينسكي كانت من أسوأ التجارب على مستوى الدول الواقعة في المجال الحيوي الروسي، وأن إعادة ترتيب الواقع الجيوسياسي الأوكراني في أوروبا سينعكس سلبًا على أوكرانيا، نتيجة عدم حكمة زيلينسكي في احترام العلاقات التاريخية وحسن الجوار مع روسيا، وإمكانية الاستفادة من الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي".
