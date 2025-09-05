https://sarabic.ae/20250905/باحث-في-العلاقات-الدولية-حل-الأزمة-الأوكرانية-تحدده-التفاهمات-الروسية--الأمريكية-1104531341.html

باحث في العلاقات الدولية: حل الأزمة الأوكرانية تحدده التفاهمات الروسية – الأمريكية

علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، على اجتماع "تحالف الراغبين"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة الأوروبية تأتي ضمن فرضية تبادل أدوار بين...

وأشار شكر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الإرباك الأمريكي تجاه نجاح موسكو، والتقارب الروسي – الصيني، واللقاءات التي عقدت ضمن قمة شنغهاي، ومحاولة الأوروبيين إيجاد موطئ قدم في الساحة الدولية ولعب دور في مسار التفاوض لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن "ترامب يستفيد من الواقع الأوروبي لتعزيز الضغط على روسيا".وأوضح أن "زيلينسكي مرتبط بالموقف الأوروبي ويتماهى مع الموقف الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "الخطابات الأوروبية شعبوية والموقف الأوروبي عمليًا ملحق بالقرار الأمريكي، ولا يمكن لأي دولة أوروبية أن تقوم بخطوة تصعيدية لأنها ستنقل الصراع إلى مسارات أخرى".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول منح أوروبا زخمًا إضافيًا عبر طرح إرسال جنود إلى أوكرانيا، ساعيًا لأن يكون لبلاده دور متقدم في الاتحاد الأوروبي".وأكد شكر أن "تجربة زيلينسكي كانت من أسوأ التجارب على مستوى الدول الواقعة في المجال الحيوي الروسي، وأن إعادة ترتيب الواقع الجيوسياسي الأوكراني في أوروبا سينعكس سلبًا على أوكرانيا، نتيجة عدم حكمة زيلينسكي في احترام العلاقات التاريخية وحسن الجوار مع روسيا، وإمكانية الاستفادة من الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي".

